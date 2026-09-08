Değerli Okurlar,

Dünya genelinde üretilen tüm plastiklerin %40’ının tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Pet şişe, torba, tamamen plastik bardaklar, çatal-bıçak, tabak, pipet, bazı EPS (strafor) gıda kapları, bardaklar mikro plastik oluşumunun başlıca kaynaklarını oluşturuyor.

Deniz çöplerinin %85’ini tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Trilyonlarca küçük plastik parçası, Hawaii ile Kaliforniya arasında, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda plastik atık adaları oluşturmuş durumda ve büyüklüğü Türkiye yüzölçümünden fazla.

Plastiklerin doğada yok olma sürelerine örnekler;

Torba: 20 yıl,

Kahve/çay bardakları: 30 yıl,

Pipet: 200 yıl,

Şeffaf bardaklar: 450 yıl,

PET şişeler: 450 yıl,

Kahve kapsülü: 500 yıl,

Bebek bezi: 500 yıl,

Diş fırçası: 500 yıl.

Bu durumdan öncelikle balıklar, deniz kaplumbağaları ve kuşlar etkileniyor. Bu canlılar erken ölüyorlar, özellikle balıkları yiyen insanlarda vücutlarına mikro plastikleri almış oluyorlar.

Ayrıca, tek kullanımlık plastiklerde içilen sıcak içeceklerde; bardağın yapısındaki mikro plastiği bünyemize katılıyor. Filtrelenmemiş baca atıklarından ise soluyarak zehirleniyoruz.

Plastikler, içerdikleri 16 binden fazla kimyasalla birlikte düşündüğümüzde (bu kimyasalların kanserojen, hormon bozucu ve davranış bozukluğuna neden olduğunu gösteren araştırmalar var) çok sayıda güncel sağlık problemiyle ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Yapılan bazı çalışmalar plastiklerin Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla ilişkisini ortaya koyarken bazı çalışmalar da özellikle ergenlik problemleri yarattığına dair kanıtlar sunuyor. Kanser zaten banko!

Bunların toplam sonucunda ise olası riskleri aşağıdaki görselde bulabilirsiniz!

Peki ne yapmalıyız? TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ TERK ETMELİYİZ. Doğru teknoloji kullanımı, politika ve kullanımla, plastik kirliliği 2040 yılına kadar %80 azaltılabilir. Ülkemizde bu konuda yakında devreye girmesi planlamaların ve mevzuat değişikliklerinin olacağının duymak sevindirici.

Eğer tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan tamamen çıkartırsak;

Kısa vadede; çöp yükü, kıyılardaki çöpler ve belediyelerin ilişikli maliyetleri azalır,

Orta vadede; deniz ve toprağa sızan plastik azalır,

Uzun vadede; insanlar ve canlıların vücudunda mikro plastik etkileşimi azalır.

HEM İNSAN ve DİĞER CANLILARIN HEMDE DOĞANIN SAĞLIĞINI KURTARIRIZ.

Ben ne yapıyorum?

Dışarıda bu ürünlerin kullanıldığı yerlere çok az gidiyorum,

Gittiğimde; içeceklerin kapaklarını ve pipetlerini istemiyorum,

Cam şişem var, su için onu dolduruyorum,

Tek kullanımlık bardaklarla asla sıcak içecek tüketmiyorum,

Alışveriş için arabada bez torba taşıyorum,

Evde CAM eşya kullanıyoruz.

Sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla