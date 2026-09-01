Değerli Okurlar,

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922 tarihinde kesin zaferle sonuçlandı. Zaferin ikinci yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla Dumlupınar Çalköy'de ilk kutlama yapıldı. 1926 yılında çıkarılan kanunla 30 Ağustos millî bayram ilan edildi ve Türk ordusuna ithaf edildi.

Ve Türk Ulusu olarak diğer bayramları olduğu gibi büyük bir coşku ve gururla kutlarız. Dilerim ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri artık hiç savaş yaşamasınlar. Bağımsızlığımız için binlerce şehit ve gazi verdik, hepsine minnettarız.

Öte yandan, adı savaş olmasa da son kırk yıldır vatanı bölmek isteyen teröristlere karşıda büyük bir mücadele verildi ve yıllar önce de aslında sonlanmıştı. Bu dönemde yine hem resmi hem de sivil halktan binlerce şehit verdik ve gazilerimiz var. Şahsen sebebini ve hangi motivasyona dayandığını anlayamadığım bir sürecin içerisinden geçiliyor. Binlerce teröristin serbest kalmasını sağlayacak bu süreç mecliste büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Aynı zamanda gazi ve şehit yakınları hem geçim hem de bu olayları protesto etmek sebebiyle polis ve silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya bırakıldı.

Şırnak Cudi Dağı Gavur Tepesinde personelini korumak için siperden çıkarak 1994 yılında, teröristlerin öncelikli hedeflerinden birisi olan ŞEHİT Deniz Piyade Kıdemli Yüzbaşı ERCAN BOLAT’ın bir yakını olarak; yorum, soru ve görüşlerimi maddelemek isterim;

- Terör maliyeti ülkemizin ekonomik olarak gelişememe sebebidir, unutulmamalı,

- Tehdit ve olaylar neredeyse sonlanmışken neden gündem oldu?

- KARAR REFERANDUMLA ALINMALIYDI,

- BU SÜRECİN SONRAKİ KARARLARI İÇİN REFERANDUM UYGULAYINIZ,

- Binlerce terörist serbest bırakılırken, şehit yakınları ve gazilere ne cevap vereceksiniz?

- İçeride kalan diğer hükümlü, tutuklu ve ailelerine ne cevap vereceksiniz?

- Fikir, hakaret ve henüz hüküm giymemiş suçlardan tutuklulara ne diyeceksiniz?

- Terörist elebaşına özgürlük diyenleri salmaya devam edecek misiniz?

- Ağlayarak gazilere müdahale eden polis ve askerimizi nasıl motive edeceksiniz?

- Niçin binlerce şehit ve gazi verdik? Niçin öldük?

- Kimsenin ölmemesini isteriz ancak, katil ve vatan hainlerinin serbest bırakılmasını değil!

- Gaziler ve şehit yakınlarının yaşam koşulları mutlak iyileştirilmeli,

- Gazilerin maluliyetleri ülke bütçesinden destekle en iyi şekilde karşılanmalı, eksikleri olmamalı,

- Dünyayı önlerine sermeliyiz,

- Yaşam ve konut sıkıntısı çekmemeliler,

- BU KONULAR SİYASET DIŞI OLMALI.

TÜM BAYRAMLARI GURUR ve ONURLA KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

ATATÜRK ve SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUM.

ZAFER, ZAFER BENİMDİR diyenlerin olmaya devam edecektir.

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Bu arada; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yapılan Mekke anlaşmasını da yorumlamak isterim;

- Anlaşmayı ABD’nin istediği ve aceleye getirdiği söyleniyor! İran’la savaş bitmemişken, mümkündür,

- Türkiye’nin dünyada tek dostu vardır: PAKİSTAN, yani anlaşmaya gerek yok,

- Suudi Arabistan’a (SA) kim, nasıl güvensin?

- Bu ülkelerden birine yapılmış, müdahale diğerine de yapılmış sayılacakmış!

- Henüz savaş bitmemişken, İran SA’ya saldırsa, biz İran’a mı saldıracağız?

- Sürekli çatışan Hindistan, Pakistan’a saldırsa, biz müdahale mi edeceğiz?

- Savunma gücü ve kuvvetine bakınca, bizim bu ülkelere değil, bu ülkelerin bizim desteğimize ihtiyacı var!

- Bu ülkelere olası destek vermek için mesafe çok uzak ayrıca henüz uçak gemimiz yok!

- Bu ülkelere bir Nato ülkesi saldırsa, biz hangi tarafta olacağız?

- Kâğıt üstünde başkalarına mesaj vermek için yapılan bu anlaşmanın fiilen uygulanmasını olası görmüyorum,

- Ve diyorum ki; biz MEKKE’yi Hac ve Umre ile ansak yeter…

Saygılarımla