Bakır fiyatları haftaya zayıf başladıktan sonra toparlanırken, Şanghay vadeli işlemleri günü yükselişle tamamladı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır ise sınırlı değişim gösterdi.

LME'de üç ay vadeli bakır TSİ de yüzde 0,01 artışla ton başına 14 bin 216,50 dolardan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselerek ton başına 108 bin 110 yuan seviyesinde kapandı.

Bakır stoklarında ise iki borsa arasında farklılaşma görüldü.

LME tarafından izlenen depolardaki bakır stokları yüzde 0,56 azalarak 238 bin 575 tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası stokları yüzde 28,4 artışla 89 bin 548 tona çıktı.

Nakit bakırın üç ay vadeli kontrata göre primi de ton başına 61,32 dolardan 53 dolara gerileyerek yakın vadeli arz sıkılığının bir miktar hafiflediğine işaret etti.

Baz metallerde genel olarak pozitif seyir izlendi.

Alüminyum LME'de yüzde 0,45, Şanghay'da yüzde 0,61 yükselirken, çinko sırasıyla yüzde 0,64 ve yüzde 1,05 değer kazandı.

Kurşun LME'de yüzde 0,34, Şanghay'da yüzde 0,50 arttı.

Kalay ise LME'de yüzde 0,04 yükselirken Şanghay'da yüzde 0,14 geriledi.

Doların hafif güçlenmesi dolar cinsinden fiyatlanan metalleri sınırlarken, piyasanın odağında faiz görünümüne ilişkin ipuçları için Jackson Hole toplantısı bulunuyor.