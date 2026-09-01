Bu yazımızda söz konusu edilen ithalatta korunma önlemleri ve indirilemeyecek KDV konusu için özellikle Bursa YMM odasında Yeminli Mali Müşavir Eray Sanver tarafından yapılan bir sunumdaki bilgi ve açıklamalar esas alınmıştır. Sevgili dostumuz, üstad Yeminli Mali Müşavir Eray Sanver, bu sunumundan faydalanmamız için izin vermiş olup kendisine teşekkürlerimizi arz etmek borcumuzdur. Tabii biz bu sunumun tamamını değil bir kısmını kullanıyoruz.

24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmî gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin indirim hakkının kaldırılmasına dair bir karar yürürlüğe konarak ayrıca 57 no.lu bir tebliğ yayımlanmıştır. Biz bu yazımızda söz konusu kararı ve gözetim ve koruma önlemlerini ele alacağız.

24.11.2023 tarih ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı kararı eki karar:

Madde 1. (1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

(2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Madde 2-3 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve bu karar hükümlerini maliye bakanlığı yürütür.

Bu kararnamede yer alan gözetim önlemleri, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi ve telafi edici vergilere dış ticaret politikası araçları denir.

2004 yılında yayımlanan resmî gazetede:

Gözetim önlemleri yayımlanmış olup gözetim belgesiz ithalata izin verilmez.

Belge almak için ithalat Genel müdürlüğüne elektronik ortamda başvurulur.

Belge 6 ay geçerlidir ve devredilemez.

Korunma önlemlerine gelince, bu uygulama için ithal edilen ürünün gümrük vergileri artırılır, ürüne miktar ve değer kısıtlaması getirilir. Bu ürüne tarife kontenjanı uygulanmaya başlanır veya bu önlemlerin bir kısmı veya tamamı uygulanabilir. Burada korunma önlemleri soruşturması yapılır ve korunma önlemleri soruşturması 9 ay içinde sonuçlandırılır. Alınan korunma önlemleri kararı 3 yıl için geçerlidir. Ancak bu önlemler, ulusal ve uluslararası yargı karşısında zayıf önlemlerdir.

Ayrıca diğer haksız rekabeti önleme tedbirleri de bulunmaktadır.

Bunlar, anti sübvansiyon önlemleri ve telafi edici vergiler ve önlemlerdir.

Tabii böyle bir sayfalık bir karar ile alınan tedbirlerin detaylı açıklaması gerekmektedir.

İşte burada 57 seri no.lu tebliğ devreye girmektedir.

57 sayılı tebliğ kapsamında ithal edilen mallara ilişkin KDV matrahında, bu tebliğde belirtilen uygulamalar dışında kalan bedeller ile bu bedellere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

57 sayılı tebliğ ayrı ve detaylı bir yazı konusu olup bu yazımızda sadece 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ele alınmıştır.

Mükellefler gerek Cumhurbaşkanlığı kararını ve gerekse 57 sayılı tebliği çok dikkatle incelemeli, gümrükçüleri ile iş birliği yapmalıdır.

Cevdet Akçakoca

Yeminli Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi