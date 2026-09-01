Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine UTTS uygulaması yakın dönemde tüm şirketlerin muhasebe ve insan kaynakları departmanları için yoğun mesai yaratmış bir uygulama olmuştur.

İstanbul Defterdarlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü tarafından verilen E-11395140-105[VUK-3-5010]-903201 sayılı özelge ile, "Taşıt Tanıma Sisteminin" amortismana tabi iktisadi kıymet olarak değerlenip değerlendirilemeyeceği, amortismana tabi iktisadi kıymet olarak değerlendirilmesi durumunda söz konusu sistemin ayrı ayrı değerlendirilerek amortismana tabi tutulma ve gider yazma konusunda tercih yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş bildirilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

...

Değeri 50.000.000.- lirayı (556 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2025'ten itibaren 9.900 TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (556 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2025'ten itibaren 9.900 TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.",

- 315 inci maddesinde, "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini, 320 nci maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere, Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.",

- 320 nci maddesinde, "Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

...

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz."

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, işletmenin envanterine kayıtlı olma, kullanıma hazır halde bulunma, işletmede bir yıldan fazla kullanılma, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunma şartlarına/niteliklerine haiz iktisadi kıymetlerin yasal defter kayıtlarındaki değerlerinin amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmekte olup, bunların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılması esas itibarıyla mümkün değildir. Ancak, söz konusu şartlara/niteliklere haiz olmakla birlikte değeri (Kanunun 313 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulamasına ilişkin) ilgili dönemde geçerli haddin altında olan peştemallık, alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların ise amortismana tabi tutulmayarak ilgili dönemde doğrudan gider yazılması mümkün olup, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bahse konu haddin topluca dikkate alınması icap etmektedir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen "İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük" kavramı ile bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek bir üretimde bulunan veya üretime herhangi bir aşamada bir değer kazandıracak nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren iktisadi kıymetler topluluğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458, 506 ve 576 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesi ile açıklanmış olup, 576 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Taşıt Tanıma Sisteminin iki yıl süreyle %50 oranında amortisman ayrılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, filodaki araçlar için alınan "Taşıt Tanıma Sisteminin" aynı fonksiyona hizmet etmemesi, dolayısıyla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz etmemesi nedeniyle, ayrı ayrı değerlendirilerek, her birinin değerinin Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer verilen haddi aşması durumunda, 2 yılda %50 amortisman oranı dikkate alınarak amortismana tabi tutulması icap ettiği ve ancak her birinin değerinin mezkur maddede yer verilen söz konusu haddin altında kalması durumunda kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün bulunduğu yönünde görüş bildirilmiştir.