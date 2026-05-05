Kıymetli okurlar, hepinizin malumu üzerine günümüz dünyasında hakim dil kavramından öte özellikle teknik konularında çevirilerinde ana dil seviyesinde hizmetler mukim ülkelerden alınabilmekte ve gelişen dijital yayıncılık ile pek çok ticari teşekkül alt yazı çeviri hizmeti alabilmektedir. Pek tabi ki bu değişen ihtiyaçlar beraberinde değişik vergisel sorunlarda getirmektedir.

Ankara Defterdarlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından verilen E-38418978-125[30-2025]- sayılı özelge ile Kurum tarafından İngiltere mukimi firmadan çeviri, seslendirme ve alt yazı hizmetlerinin satın alındığı, anılan hizmetlerin ve faydalanmanın yurt dışında gerçekleştiği, ödemelerin ise Türkiye'deki ve yurt dışındaki bürolardan yapıldığı belirtilerek, yapılan ödemelerin vergilendirilmesinin nasıl olacağı, stopaj uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise oranının ne olacağı hususunda görüş bildirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın ''Serbest Meslek Faaliyetleri'' başlıklı 14 üncü maddesinde;

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir iş yerine sahip olursa veya,

b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşarsa

söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu iş yerine atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, söz konusu gelir dolayısıyla bu diğer Akit Devlette bu Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, yani söz konusu gelir bu diğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu diğer Devletin söz konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyeceği etkilemeyecektir.

..."

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, İngiltere mukimi bir teşebbüsün Türkiye'ye gelmeksizin İngiltere'de icra edeceği serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği geliri vergileme hakkı yalnızca İngiltere'ye aittir. Ancak, bu faaliyet Türkiye'de bir iş yeri vasıtasıyla icra edilirse veya Türkiye'de icra edilen faaliyet süresi herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde 183 günü aşarsa, Türkiye'nin de bu geliri iç mevzuat hükümleri çerçevesinde vergileme hakkı bulunduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde de dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi kesintisi oranı, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğerlerinden % 20 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Kurumunuzun yurt dışı firmadan çeviri, seslendirme ve alt yazı hizmetleri karşılığında yaptığı veya yapacağı ödemelerin, serbest meslek faaliyeti karşılığı yapılan bir ödeme olarak kabul edilmesi ve Türkiye'den veya Kurumunuz nam ve hesabına yurt dışındaki bürolardan gerçekleştirilmesi halinde, bu ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde %20 oranında kurumlar vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünden görüş bildirilmiştir.