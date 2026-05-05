Türk Hava Yolları, 23 dış hat uçuşunu durdurmasına rağmen dünyadaki tüm havayolları arasında en çok yere uçan şirket olma ünvanını hala koruyor. Amerika ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan uçuş yasakları ve ardından gündeme gelen yakıt fiyatlarının artışı bütün havayolları gibi THY ve kardeş şirketi A Jet’i de ister istemez etkiledi.

Star Alliance ittifakının en başarılı şirketlerinden olan ve krizden önce 133 ülkeye (53’ü iç hat), 305’i dış hat olmak üzere 351 şehre uçmakta olan Türk Hava Yolları halen en fazla ülkeye uçan ve en fazla noktaya uçuş yapma özelliğini koruyan şirket konumunda.

THY’nin şimdilik iptal edilen uçuşları çoğunlukla geçici nitelikte; çünkü bazı uçuş iptallerinin Mayıs veya Haziran aylarında sona ereceği ön görülüyor.

Türk Hava Yolları’nın sefer iptaline gittiği 23 destinasyonu bazı özellikleri açısından iki kategoriye ayırabiliriz.

Birinci kategoride olan uçuş iptalleri saldırı altında olan ve hava sahasını uzun zamandır tüm uçuşlara kapatan İran’daki Tahran (İmam Humeyni ve Mehrabat) ile İsfahan Şehit Beheshti,

Meşhed Şehit Haşimi Nejat, Şiraz Şehit Destkayıb ve Tebriz Şehit Medeni havalimanlarına yapılamayan uçak seferlerinden oluşmaktadır.

Normal zamanlarda İran, Türk Hava Yolları'nın en çok uçuş yaptığı 11’inci ülke konumunda. Bu nedenle uçuş ağında çok önemli bir yer tutuyor. Bu durum günlük altı sefere kadar uçuş yapılan Tahran (IKIA) için geçerlidir.

THY’nın yaptığı planlara göre Tahran uçuşlarının Haziran ayında yeniden başlayacağı belirtiliyor ancak bunun gerçekleşmesi savaşın seyrine bağlı.

İkinci kategorideki iptaller şirketin kendi isteğiyle hayata geçirdiği 18 ayrı dış hat uçuşu. Bu destinasyonların en büyük özelliği az yolculu yerler oluşu.

Afrika kıtasına da en çok sefer yapma ünvanını elinde bulunduran THY

Bissau (Gine Bissau), Freetown (Sierra Leone), Hurghada (Mısır),Juba (Güney Sudan), Kinshasa (Demokratik Kongo), Librevile (Gabon), Luanda (Angola), Lusaka (Zambiya), Monrovia (Liberya) ve Pointe Noire'a (Kongo) gibi uçuş noktalarına yaptığı tüm seferlerini de iptal etti. Bu on şehrin uçuş planından çıkarılmasıyla Türk Hava Yolları'nın Afrika’daki yolcu ağı yaklaşık beşte bir oranında azaldı. THY’nın uçuş planları bu noktalara en erken Ekim veya Mart 2027'de sefer yapılacağını gösteriyor. Bu durum 2026 Nisan sonu itibarıyla görüneni yansıtmakta olup, gelişmelere göre değişiklik yapmak kaçınılmaz olacak.

Bunun istisnası, tüm gelecek uçuşların iptal edildiği Mısır'ın Hurghada turizm merkezidir. 2012'den beri bu ülkeye uçuşlar düzenleniyordu. Son uçuşun Haziran ayında yapılması planlanıyor.

Türk Hava Yolları ayrıca Akabe (Ürdün), Fergana (Özbekistan) Kerkük ve Necef (Irak) ile Türkistan'a (Kazakistan) yapmakta olduğu uçuşlarını da erteledi. Bu şehirlerden Kerkük 2021, Türkistan 2022 yılında başlatılan nisbeten yeni uçuşlardı.

Ürdün'ün İsrail sınırında bulunan Akabe uçuşları da Amman olarak yenilendi. Amman, Beyrut ve Şam hatları da bugünlerde açılacak.

THY’nin uçmayacağı diğer meydanlar ünlü Legoland Oyuncak Fabrikası’nın olduğu Billund (Danimarka), Amerikan ambargosu nedeniyle yakıtsız ve ışıksız kalan gözde tur destinasyonu Havana Jose Marti (Küba) ve Leipzig Halle Havaliman (Almanya) oldu.

Yakıt fiyatlarındaki artış ve temininde çekilen güçlük elbette bu uçuşların iptal edilmesinin en büyük nedeni. Fakat başka bir gerçek daha var ki, THY’nın uçuşlarını iptal ettiği şehirler yolcu sayısı açısından zayıf noktalar.

Uzmanlar, “Bu uçuşların iptal edilmesi çok akılcı bir hareket oldu” diyorlar.

Türkiye’nin bu dönemde izlediği net ve tarafsız tavır da Türk Hava Yolları’nın elini güçlendirdiği için krizi az kayıpla atlatmasının en önemli etkeni olacak.

Hiç kuşku yok ki,THY, emniyetli, dakik, rantabl ve de konforlu uçuşlarını her şeye rağmen kesintisiz sürdürecektir.

İyi uçuşlar THY, mutlu yarınlar Türkiye.