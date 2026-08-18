Ben biraz öğünmek biraz da dövünmek istiyorum. Ne yaparız bilmem?

a. Efendim,1979 yılının 1.Ocak. tarihinden itibaren çalıştığım firmalarda bilgisayar programı kullandım. Hem de mühendislik programından yazılmış muhasebe programı. Buna inanamayacaksınız zannediyorum.

b. 1965 yılında tek düzen muhasebe sistemini hocam Mehmet Yazıcı’dan dinlemiş ve pek beğenmiştim. Bu programı uygularsam muhasebe ne güzel olur ve herkes hele hele denetçiler hemen sonuca varır, firmalar rahat eder diyordum.

c. 1971 yılından itibaren ise tek düzen muhasebe sistemini kullanmaya başlamıştım. Ben bu sistemi iktisadi devlet teşekküllerinde öğrenmiştim. Tek düzen muhasebe sisteminin ne zaman bütün ülkede kullanıldığını buraya yazmayayım.

d. Böylece benim muhasebem her ayın sonundan itibaren 5 gün içinde işlenmiş, maliyetler yapılmış, kâr zarar çıkmış olan bir muhasebe idi. Tabii, böyle bir muhasebede sonuçlar önünüze gelir, hele hele işlemlerde herhangi bir kayıt dışı yoksa çok daha güzel sonuçlar gelir ve işletme sahipleri kolayca kararlar verebilirlerdi.

e. Bu dediklerim 1979’dan itibaren benimle çalışan herkesin bildiği bir olaydı. Bugün ise 2026 yılındayız. 21. İnci yüzyılın ilk yarısını nerede ise bitireceğiz. Neyle uğraşıyoruz?

E-fatura kullanılıyor güya, size çeşitli devlet dairelerinden veya telefon firmalarından yazılar geliyor. Kâğıt israfı ortadan kalkmıştır. Faturanız e – fatura olarak tanzim edilmiştir. Ama ödemeyi ertesi ayın 20’sinde yapacağınız için e-faturanız o zaman size gönderilecektir gibi mesajlar geliyor.

Yani e – fatura oluyor e ee eeee fatura. Yani Ninni bebeğim ninni.

Bana göre bu uygulama bu haliyle tam bir saçmalık. Neymiş, kâğıt israfı önlenecekmiş.

Bir bakalım faturada neler bulunmalı?

VUK Md. 230 uyarınca faturada bulunması gereken asgari bilgiler eksiksiz olmalıdır.

o Düzenlenme tarihi ve müteselsil seri-sıra numarası

o Satıcının adı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve VKN/TCKN

o Müşterinin adı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve VKN/TCKN

o Mal/hizmetin cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı

o Vergi matrahı, KDV ve diğer vergi/harç tutarları

A. 7 gün içinde düzenleme ve imzalama

Fatura, malın teslimi/hizmetin ifasından itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir. Elektronik faturada esas alınan tarih, faturanın taslak oluşturulma tarihi değil, imzalanma tarihidir.

B. Beyanname ve kayıt entegrasyonu

Faturadaki KDV, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği ayın KDV beyannamesinde beyan edilmelidir. Gibi gibi….

Bu kuralları Müşavirler kulübü sitesinden sayın Ebru Karacanın yazısından aldım. Özellikle belirtmek isterim.

Bu kurallara karşılık yazımın e bölümünde uygulamanın nasıl olduğunu yazdım. Uygulanan kuralların vergi usul kanununda belirtilen sürelere uymadığı açık açık ortadadır. Yani ninni bebek ninni, e, ee, eeeeeee,

Koyduğumuz kurallara uymazsak ne muhasebe kuralları ne işletme sonuçları ve ne maliyet muhasebesi ve ne de vergi hesaplamaları doğru olmaz. Haa, o kâğıt faturalar da eskiden bir adet ve zamanında çıkıyorsa, bugün 4-5 tane çıkıyor ve ayrıca faturaya ulaşabilmek için 5-10-20 telefon görüşmesi ve ancak ondan sonra bir takım faturalara ulaşılıyor demektir.

Ben ne diyeyim bilmem.

Maliye Bakanlığı faturaların tanzimi ve düzenlenmesi süresi gibi kuralların uygulanması için uygulamaları çok ciddi olarak takip etmelidir. Maliye bakanlığı 21. Yüzyılda halaaa kasa fişleri ile uğraşmayı bırakmalıdır. Kasa fişleri de bir masraf evrakıdır.

Bugünkü yazımı burada kesmek zorundayım.

İnşallah fatura konusu, özellikle e-fatura konusu ciddi olarak ele alınır.