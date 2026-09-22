Bugüne kadar yapay zekâya hep aynı soruyu sorduk: “İnsanların yaptığı işleri yapabilecek misin?” Bugünlerde artık yanlış soruyu sorduğumuzu düşünüyorum. Çünkü teknoloji dünyasında çok daha önemli bir eşik beliriyor: Yapay zekâ, yeni yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesine giderek daha fazla katkı sağlamaya başladı.

Anthropic’in paylaştığı son veriler bunun dikkat çekici örneklerinden biri. Şirket, Claude’un kendi yapay zekâ araştırma ve geliştirme süreçlerinde yoğun biçimde kullanıldığını söylüyor. Ağustos 2026 itibarıyla Claude’un araştırma-geliştirme çalışmalarının yaklaşık %90’ında bir şekilde yer aldığı, yaklaşık %26’sında ise insan gözetimi altında çalışmaya liderlik ettiği belirtiliyor. İlk bakışta bu yalnızca teknoloji şirketlerini ilgilendiren bir gelişme gibi görünebilir. Oysa değil. İnovasyonun hız sınırı değişiyor Bugüne kadar teknolojik gelişmenin önemli darboğazlarından biri insan kapasitesiydi. Bir problemi tanımlamak, araştırmak, kodlamak, test etmek, hatayı bulmak, yeniden denemek. Bütün bunlar zaman gerektiriyordu. Şimdi aynı döngünün içine yapay zekâyı koyuyoruz.

Bir yapay zekâ sistemi kod yazıyor, sonuçları analiz ediyor, alternatif yöntemler öneriyor, deneylerin tasarlanmasına yardımcı oluyor ve geliştirilen yeni sistemlerin performansını değerlendiriyor. Böylece ilginç bir döngü ortaya çıkıyor :İnsan yapay zekâyı geliştiriyor. Yapay zekâ insanın geliştirme hızını artırıyor. Daha güçlü yapay zekâ, bir sonraki yapay zekânın geliştirilmesine daha fazla katkı sağlıyor. Asıl dönüşüm burada diyebiliriz, çünkü bu döngü hızlandıkça teknolojik ilerlemenin temposu da alıştığımız doğrusal gelişim çizgisinden uzaklaşabilir. Peki insan nerede? Bana göre önümüzdeki dönemin en önemli sorusu “İnsana ihtiyaç kalacak mı?” değil, “İnsanın hangi yetkinliklerine daha fazla ihtiyaç olacak?” Çünkü sistemler daha fazla ürettikçe insanın görevi de değişiyor. Her satır kodu yazan olmak yerine doğru problemi tanımlayan; her alternatifi tek tek deneyen olmak yerine doğru seçeneği sorgulayan; yalnızca sonuç üreten değil, sonucun doğru, güvenilir ve anlamlı olup olmadığına karar veren insanlara ihtiyacımız olacak.

Mühendislik açısından baktığımda bunun özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Geleceğin mühendisi yalnızca teknik bilgiyi kullanan kişi olmayacak. Yapay zekâyı yönlendirebilen, çıktısını sorgulayabilen, sistem düşüncesine sahip, farklı disiplinleri bir araya getirebilen ve gerektiğinde makineye “Hayır, burada yanlış gidiyorsun” diyebilen kişi olacak. Yeni yarış: Daha hızlı öğrenmek Bu gelişmenin şirketler açısından da başka bir mesajı var. Yakın gelecekte rekabet avantajı yalnızca daha fazla veriye, daha güçlü bilgisayarlara veya daha iyi yapay zekâ modellerine sahip olmakla oluşmayabilir. Asıl farkı, insan bilgisini ve yapay zekâ kapasitesini aynı öğrenme döngüsünde birleştirebilen organizasyonlar yaratabilir. Yapay zekâ çağının gerçek gücü belki de insanın yerine geçen makineler olmayacak. İnsanla birlikte öğrenen ve öğrenme hızını katlayan sistemler olacak. Ve sanırım şimdi teknoloji dünyasının önündeki en heyecan verici sorulardan biri tam olarak bu: Bir sonraki büyük teknolojik sıçramayı insanlar mı gerçekleştirecek, yoksa insanların geliştirdiği yapay zekâ mı? Belki de cevap üçüncü bir ihtimalde saklı: İkisi birlikte