Uyuşmazlıkların bazıları da, görülmekte olan davlar süreçlerinde, davaya bakmakta olan mahkeme ya da arabuluculuğa başvurulması konularından hangisine öncelik tanınması gerektiğidir. Uyuşmazlığa bakan mahkemenin görevli olup olmaması, re’sen öncelikle dikkate alınması gereken bir husustur. Zira, bir uyuşmazlık görevli olmayan bin mahkemede görülüp çözüme kavuşturulmaz. Diğer yandan, arabuluculuğa başvurulması gereken durumlarda da doğrudan mahkemeye başvurulamaz. 634 Sayılı Kanundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda, 01.09.2023 tarihinden itibaren dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülmüştür. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese de mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Böylesi bir durumda, görevle ilgili konuda taraflar bakımından kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu nedenle, uyuşmazlığın görüldüğü mahkemece, arabuluculuk dava şartının yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine kararı verilemez. Önce mahkemenin görevli olup olmadığı incelenir ve karara bağlanır. Sonrasında ise, görevli mahkeme tarafından arabuluculuk dava şartının yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine kararı verilip verilmeyeceği konusu karara bağlanır.[1]

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dur. Mevci Ergün

[1] Aynı yönde görüşü içeren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, 8/06/2026 Tarih, 2026/1101 Esas ve 2026/10560 Karar sayılı içtihat metni