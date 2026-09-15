Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmaması halinde, 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmündü Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre; “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak …” on iki ay uzun süreli kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmaktadır. 7068 Sayılı Kanun’un 2. Maddesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurlar kamu görevlileri kapsamında yer almaktadır. Söz konusu “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak …” ibaresinin iptali için yapılan başvuru, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 16.04.2026 Tarih, 2025/265 Esas ve 2026/84 Karar sayılı Kararı ile Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazı reddine kararı verilmiştir.[1] Önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu kamu görevlilerinin tümünün üstte belirtilen yasal düzenlemeyi bildiğini söylemek mümkün değildir. Diğer bir anlatımla, üstte anılan yasal düzenlemeyi bilmeyen ya da bilmekle birlikte yasada öngörülen belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmaması olası bulunmaktadır. Bu sebeple, söz konusu kamu görevlilerinin belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmalarını onlara hatırlatan bir sitemin kurulmasını önermekteyiz. Böylece kamu görevlerini ifa eden bu kimselere, Devlet olarak adeta bir vefa borcu gibi yerine getirilmiş olacaktır.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün

[1] Kararın yayımlandığı Resmi Gazete; 7 Ağustos 2026 Tarih ve 33333 Sayılı