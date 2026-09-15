Değerli Okurlar,

Dünya halklarının uyanışına katkı sağlayacak bazı düşünür sözlerini takdimimdir…

“Bir halkı yok etmek için silahlara değil, düşünmesini engellemeye ihtiyaç vardır.” R.Bradbury,

“Bir toplum, haksızlığı normal görmeye başladığında çöküşü de başlamış demektir.” İ.Gazali,

“Düşünceye vurulan zincir, insana vurulan zincirden daha tehlikelidir.” Voltaire,

Bir ülkede korku konuşuyorsa, özgürlük susuyordur.” Montesquıeu,

“Haksızlığa boyun eğenler, onu yapanlardan daha büyük zarar verirler.” İ.Teymiyye,

“Bir halkın düşünmeyi bırakması, köleliğin başlamasıdır.” J.S.Mill,

“Bir toplumun geleceğini belirleyen şey; neye inandığı değil, neyi sorgulayabildiğidir.” B.Russell,

“Özgürlüğünden vazgeçen bir insan hem insanlığından hem de haklarındn vagçmiş olur.” J.J.Rousseau,

“İnsanlar kandırılmak istedikleri sürece, onları kandıracak birileri her zaman bulunur.” N.Machiavelli,

“İktidarın en büyük düşmanı, soru sormayı öğrenmiş insanlardır.” H.Arendt,

“Bir toplumun kurtuluşu, yöneticilerinin değişmesinden önce zihniyetleri değişmesine bağlıdır.” İbn 54321” İbn Haldun,

“Bir toplumun parlak geleceği; halkının ve çocuklarının geleceği yerine kendi menfaatlerini ve gününü düşünenlerin sonlanmasıyla mümkün olur” E.Direkçi (ben de düşünüyorum ),

“Partilerde, derneklerde, odalarda, siad’larda göreve gelmek için para harcayanlar sonlandığında gelecek yöneticilere güvenebiliriz.” E.Direkçi,

Saygılarımla