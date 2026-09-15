Günümüzde ekonomik hayatta çok yaygın bir uygulama olan sponsorluk konusu üç ayrı başlıkta toplanmakta.

Maddi (Finansal) Sponsorluk: Bir etkinliğin, bir sanatçı veya sporcunun bazı ihtiyaçlarını nakten karşılanması.

Ürün veya Hizmet Sponsorluğu: Nakdi destek yerine ihtiyaç duyulan eşya, malzeme, yiyecek ve içeceklerin ücretsiz olarak sağlanması.

Medya Sponsorluğu: Televizyon dergi, radyo ve internette kişilere ve kurumlara tanıtım desteği verilmesi.

Sponsorluk spor kulüplerinin futbol kulüplerinin adeta bir can simididir. Özellikle ulaşım ve konaklamalarda

Sponsorluklar çok işe yaramakta olup

yasal ve açık bir maddi destektir.

Türkiye’de faaliyet gösteren futbol ve spor kulüplerine kimlerin sponsor olup destek verdiğini hep biliyoruz. Şu bir gerçek ki, sponsorluk pastasından en büyük payı dört büyük kulüp alıyor.

Sponsorluğa ihtiyaç duyulmasının en büyük nedenlerinden biri astronomik ücretlerle yapılan yabancı futbolcu transferlerdir. Buna en iyi örnek olarak da Trabzonspor Kulübü’nün Liverpool Kulübü’nden aldığı ve 17 milyon Euro ödeyeceği Mısırlı Salah gösterilebilir.

Ancak, öncelikle yerli kulüplere destek olmasını beklenen ticari, sinai ve finansal şirketlerin yabancı takımlara sponsor olması da yaygın uygulama.

Bu bağlamda, ülkemizde faaliyet gösteren belli başlı dört havayolu şirketinin reklamlarını yapmak, tanınır olmak, daha çok yolcu taşımak ve çok para kazanmak için hangi yabancı kulüplerle işbirliği yaparak, partnerlik ve sponsorluk anlaşması imzaladığını objektif olarak mercek altına alalım.

Yabancı kulüp sponsorluklarında ilk sırayı çok tanınır olmalarından ötürü İngiltere’deki futbol kulüpleri alıyor. Ülkemizin en büyük dört havayolu şirketi THY, Pegasus, Sun Ekspres ve Corendon İngiliz futbol kulüpleriyle iş birliği ve sponsorluk anlaşması yaptı.

Havayolu şirketlerimiz bu sponsorluk anlaşmalarına milyonlar ödemekte, fakat karşılığını kat kat geri almakta.

THY LİVERPOOL’A SPONSOR

Ortaklık yapısına göre kamu kurumu gibi algılanan ve hisseleri de borsa işlem gören Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, dünya çapında bir şirket olarak, yabancı kişi ve kuruluşlara en çok sponsor olan şirketlerimizdendir. En çok uçuşu 301 noktayla yurtdışına yapan ve en çok da yabancı yolcudan para kazanan THY’nin bu davranışını

işin uzmanları doğru ve yerinde karar olarak görürken, vatandaşlarımız da

“Yerlilere destek olsa daha olmaz mı” diyerek sorguluyor. Haklarını teslim etmek gerekirse şirketlerimiz ülkenin diğer kulüplerine de destek olmakta.

Ülkemizin en büyük havayolu şirketi olan ve dünyanın en çok yerine uçan

THY, 2027/28 sezonu için, erkek, kadın ve akademi formalarının önünde yer alacak havayolu logosuyla, tam 17 yıl sonra 1 Haziran 2027'den itibaren İngiltere’nin dünyaca ünlü Liverpool Futbol Kulübü'nün Ana Kulüp Ortağı olacağını duyurdu. Resmî açıklamada LFC’ye ödenecek miktar belirtilmedi.

Ülkemizin ikinci büyük havayolu şirketi olan ve hisseleri borsada işlem gören Pegasus da global marka olmak için dünyanın en köklü ve en çok takip edilen spor kulüplerinden İngilizler’in Chelsea Futbol Kulübü ile 2025 yılında anlaşma yaptı. Anlaşmayla Pegasus, Chelsea’nin futbol takımlarının Resmi Havayolu Partneri oldu. İngiltere’de halen beş ayrı noktaya uçan Pegasus daha fazla noktaya uçmayı amaçlıyor.

Hisselerinin yarısı Alman Lufthansa yarısı da THY’ye ait olan Sun Ekspres şirketi de İngiltere’nin Crystal Palace Futbol Kulübü ile 2025 yılunda resmi havayolu partneri anlaşması imzaladı.

Yurtiçi tarifeli sefer yapmayan ve dış hat turistik yolcu taşımacılığı yapan Corendon Havayolları da yine aynı şekilde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere’nin Hull City Futbol Kulübü ile 2022 yılında başlayan sponsorluk iş birliğini uzatarak 2028/29 sezonunun sonuna kadar forma sponsoru olacak.

Dört büyük havayolu şirketimizin aynı ülkede dört futbol kulübüme sponsor olması elbette bir tesadüf değildir. İngiltere liglerinde en çok seyredilen ve başarılarıyla adından çok söz edilen bu kulüplere sponsor olmakta diğer havayolu şirketlerinin yarıştığı bir gerçek. Emirates’in, Ethiad’ın ve diğer tanınmış havayolu şirketlerinin de İngiliz ve diğer Avrupalı kulüplere sponsor olması da tesadüf olmayıp onların bilinirliği, tanınırlığı üzerinden kendilerini tanıtmak daha çok yolcu taşımak amacına yönelik akıllı bir iştir.

Global yarışta söz sahibi olmak için

global markalarla iş birliği önemlidir.

Havayolu şirketlerimiz de gereğini yapıyor, ekonomimiz için çalışıyor.

Mutlu yarınlar Türkiyem.