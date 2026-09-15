Planın adı Uludağ 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Uludağ Alan Başkanlığı ve Bursa Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlandı, onay sürecinin ilk adımı olarak itirazları değerlendirmek üzere askıya çıktı. Plan ile turizm tesislerinin yapılaşmaya esas inşaat hakkı 0.30 olarak belirlendi. Halen faaliyette olan birçok hizmet tesisine konaklama oluşum hakkı verildi. Böylece günübirlik tesis olarak görünenler de konaklama tesisi olarak işlev görebilecekler. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait iki taşınmaz için iki otel yapımı önerildi.

Böylece 1. Gelişim Bölgesindeki otellerin yatak kapasitesi 1512’den 2003’e yükseltildi. 2. Gelişim Bölgesinde de henüz yapılaşmamış iki alan, otel alanı olarak plana işlendi ve halen 2034 olan yatak kapasitesi 2478’e yükseltildi. Böylece toplam aktif yatak kapasitesi, resmi kurum misafirhaneleri hariç, 3546’dan 4481’e çıkarıldı.

Yapılaşma kararları sadece otellerle sınırlı değil, günübirlik tesis alanlarında yeme-içme-dinlenme-eğlence birimleri-geleneksel el sanatları için küçük atölye, sergi ve satış alanları da 0,20 emsalle yer alabilecek.

Açık spor alanlarına da yapılaşmanın kapısı aralanmış, toplam alanın %20’sini geçmemek koşuluyla sağlıklı yaşam birimleri, büfe, kafe, spor tesislerine ilişkin lojistik hizmet üniteleri ile idari birimlerin yer alabileceği belirtilmiş, ama Uludağ’ın biyolojik yapısı göz ardı edilmiş, oysa Uludağ bölgede Alp Dağlarıyla aynı ağaç dokusuna, Uludağ Köknarına ve de çok değerli biyolojik dokuya sahip, şöyle ki;

350-700 metre(Alt Kuşak) : Kestane, zeytin, defne, fındık ve erguvan.

700-1500 metre (Orta Kuşak): Kayın ormanları, sapsız meşe, gürgen ve titrek kavak.

1500-2100 metre(Üst Kuşak): Alp ve Uludağ Köknarı, karaçam, sarıçam.

2100 metre ve üzeri(Alpin Kuşak): Bodur ardıçlar, yaban mersini ve otsu Alp bitkileri

Şimdi geldik Uludağ’ın çok değerli biyolojik varlıklarına, yer küre üzerinde sadece Uludağ’da yetişen Endemik Bitkilerine, planda bunlara yer verilmemiş, ben işte bu nedenle, süresi içinde, plana itiraz hakkımı kullanıyorum;

Bursa Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne

Tarafınızca hazırlanan ve askıya çıkarılan Uludağ 1/1000 Ölçekli İmar Planında aşağıdaki önerilerimin de yer almasını talep ediyorum.

Uludağ biyolojik yapısı üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, Prof. Dr. Gönül Kaynak, Prof. Dr. Özer Yılmaz ve Prof. Dr. Gürcan Güleryüz, ‘’Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitki Türleri’’ üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışma kapsamında dünyada sadece Uludağ’da yetişen bu endemik türlerin yerleri, cinsleri, büyüklükleri belirlenmiştir. Aslında Uludağ’ın bu doğa değerlerinin varlığı, dağda yaz turizmini uluslararası pazara açacak çok önemli bir kapı olacaktır, tabii bu doğa hazinemize zarar vermeyecek düzeni kurarak.

Bu nedenle Uludağ’ın endemik bitki varlığı ve Uludağ yaz turizmi de, Uludağ Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planında yer almalıdır. Bursa Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Uludağ Alan Başkanlığı, yukarıda adlarını yazdığım bilim insanlarımızla kol kola girerek, endemik bitki alanlarını da plana işlemelidir. Uygulamada ise, askıya çıkan imar planında yer alan yapılaşma, endemik bitki alanları dışında olmalıdır. Yaz turizmin kullanım alanlarını, kamp alanlarını ve yürüyüş yollarını da endemik bitki alanları dışında oluşturmalı, endemik bitkiler de bilgi levhalarıyla tanıtıma açılmalıdır.

Köknar ormanlarına sahip Uludağ için, aynı ormanlara sahip Alp Dağlarındaki turizm hareketine göz atmakta fayda vardır. Her vesile ile Alplerdeki bir turizmcinin söylediklerini sizlerle paylaşırım, ‘’Biz artık sadece kış turizmcisi değiliz, gelirimizin %60’ını yaz aylarında kazanıyoruz’’ Evet, Avrupalılar ve de Alp Dağları müdavimleri artık yaz tatillerini de Alplerde, bu defa kayarak değil, yürüyerek geçiriyorlar. Hele bu yaz, artan sıcaklıklar onları Alplere yoğunlaştırdı. Oluşturulan patikalar ağı, dağ kulübeleri, dağ köyleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Bizim Uludağ’ımızın da zirvesi 2543 m ve de zirvenin hemen altında 7 adet buzul gölü bulunmaktadır ve çok değerli bir yaz turizm çekiciliği yaratmaktadır. Zirveye ulaşacak teleferik hattının oluşturulması, göllerle birlikte zirve alanının ve tabii endemik bitki varlığının ulusal ve uluslararası medyada iyi tanıtılması, Uludağ’ın yaz turizmi potansiyelini de, iç ve dış pazarda zirveye taşıyacaktır.

Bursa Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından askıya çıkarılan Uludağ 1/1000 Ölçekli İmar Planında yukarıdaki önerilerimin yer almasını talep ediyorum.