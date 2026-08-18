Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2025 yılında yürürlüğe giren bu planın hedeflediği uygulama stratejisi, güven ortamını artırmayı, yeşil dönüşüm finansmanını geliştirmeyi ve kadın kooperatiflerini güçlendirmeyi hedefliyor. Planın temel amaçlarını ve hedeflerini şöyle sıralayabiliriz;

Sektörel Güven: Sektörün etkinliğini, verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak.

Yeşil Dönüşüm: Çevre dostu projeler ve yeşil finansman imkanlarını geliştirmek.

Kadın İstihdamı: Kadın kooperatiflerini güçlendirmek, eğitim ve danışmanlık sağlamak.

Tarımsal Altyapı: Tarımsal amaçlı kooperatiflerin fiziki yapılarını güçlendirmek.

Eğitim: Ortakların ve yöneticilerin dijital ve finansal yeteneklerini geliştirmek.

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planıyla, Türkiye Kooperatifçiliğinin bakış açısını genişletmeyi, kooperatifleri daha verimli, etkin, sürdürülebilir, rekabet edebilir ve yenilikçi kılmayı, sektörün yaşadığı sorunlara çözüm üretmeyi ve verimi artırmayı hedef alınmaktadır.

Planın Misyonu: Kooperatifçilik bilinç ve farkındalığının oluşturulmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirerek bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleriyle milli ekonomiye katılımını sağlamak.

Planın Vizyonu: Kooperatifçiliğin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini ve verimliliğini artırarak sürdürülebilir sosyal ve ekonomik etkinliklerin öncülüğünü yapmasını sağlamak.

Dünya ülkelerinde kooperatif işletmeleri hakkındaki farkındalığı artırma çabalarını devam ettiği bu dönemde, ülkemizde de kooperatifçilik hakkında bilinç ve farkındalık artışının sağlanması ve kooperatifçiliğin gelişimine rehberlik edecek yeni bir strateji ile ülke kooperatifçilik politika ve uygulamalarına yön verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bizde de uygulamaya sokulan bu strateji ve eylem planıyla halen ülkemizdeki kooperatifler ve 300 bin ortağı ile ayçiçeği, gül, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru incir, tiftik, fındık ve pamuk ürünlerini kapsayan çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu haberi okuduğumda nihayet, biz de kooperatifçiliği sektörlerin üretim aşamasında etkin bir üretim modeli olarak kabulleniyoruz ve uygulamaya sokuyoruz, diye sevindim. Ve hemen hem Ticaret Bakanlığının hem de Tarım ve Orman Bakanlığının karar vericilerine, dünyadaki tarım ve hayvancılıkta en etkin kooperatif modelini, HOLLANDA KOOPERATİF MODELİNİ, belki okurlar, araştırırlar ve de bizdeki uygulamaları da o modele uygun yönlendirirler umuduyla, her vesile ile köşemde sizlerle paylaştığım şekliyle, onlara da sunuyorum.

Önce bu modelin değerlendirmesini rakamlarla yapalım, Hollanda 42.000 km2, bizim Konya ovası da 38.000 km2, yani Konya ovamızdan biraz büyük ama o alanın %60’ı deniz seviyesinde, tarım toprakları 24 saat 365 gün çalışan derin drenaj pompa sistemleri sayesinde ekilebiliyor. İşte bu Hollanda’nın 2025 yılı tarım ürünleri ihracat tutarı 160 milyar dolar!!! Hollanda’nın tarımdaki bu başarısının iki köşe taşı var, çiftçinin köy bazında kurulan kooperatif çatısı altında üretim yapması ve çiftçi çocuklarının uygulamalı tarım meslek okullarında eğitilmeleri.

Bu bilgiler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum, Ticaret Bakanlığının hazırladığı Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planını üstlenin ve bizim tarım ve hayvancılık yapılan köylerimizde uygulamaya sokun, ama önce Hollanda Tarım ve Hayvancılık Kooperatif Modelini uzmanlarınızca yerinde inceleyin.

O modele kısaca göz atarsak, çiftçiler köy bazında kooperatif çatısı altında toplanır, genel kurul yönetim kurulunu ve başkanı seçer. Kooperatif bürosunda 1 veya en fazla iki kişi çalışır, sabit giderler kontrol altında tutulur. Yönetim her sezon başı iç ve dış piyasada öne çıkacak ürünleri araştırır ve üyelerine 2-3 seçenek sunar, üye o sezon ekeceği ürünü seçer, yönetim üyenin seçtiği ürüne ait tohum veya fideyi toptan alır, çiftçiler traktör ve diğer araçlara yatırım yapmaz, bu araçlar kooperatif tarafından temin edilir, tarlalar tek elden sürülür, gübre toptan alınır, ilaçlama yönetimce yaptırılır, en önemlisi de pazarlama kooperatif yönetimince yapılır, böylece karın tamamı kooperatife, yani üreticiye kalır. Satış sezonu kapandığında maliyet hesabı yapılır ve kar üyelere hisseleri oranında dağıtılır.

Evet, Türkiye’nin Kooperatif Stratejisi ve Eylem Planını Hollanda Modeliyle bütünleştirin, dört mevsim iklim koşulunda ve verimli tarım topraklarımızda, çaydan, zeytine, narenciyeye, her nevi meyve, sebze ve tahıl ürünlerine kadar çok çeşitliliğe, hayvancılıkta da her türlü iklim koşullarına ve çayırlara sahip ülkemizi Tarım ve Hayvancılık sektörünün zengin ülkelerinin ön sıralarına yerleştirin…