Bakır fiyatları, ABD'de güçlü ekonomik verilerin faiz artışı beklentilerini artırmasının yarattığı baskıya rağmen perşembe günü sınırlı hareket etti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,09 yükselerek ton başına 14.631 dolara çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır ise günü yüzde 0,57 düşüşle ton başına 110.700 yuandan tamamladı.

ABD'de iş dünyası faaliyetlerinin beş yılın en yüksek seviyesine çıkması, faizlerin daha da artırılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bu görünüm bakır fiyatlarının yükselişini sınırlayan unsurlardan biri oldu.

SHFE depolarındaki bakır stokları yüzde 15,9 azalarak 47.147 tona geriledi.

Çin'in ithal bakıra yönelik talebinin göstergelerinden Yangshan bakır primi ise ton başına 117 dolarda yatay kaldı.

Prim, ay başından bu yana yüzde 62,5 yükselmiş durumda.

LME'de alüminyum yüzde 0,03 gerilerken, çinko yüzde 0,46, nikel yüzde 0,36 ve kalay yüzde 0,51 yükseldi.

Kurşun ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,10 ve bakır yüzde 0,57 gerilerken, çinko yüzde 0,36 yükseldi.

Kurşun yüzde 0,79, nikel yüzde 0,66 ve kalay yüzde 0,13 düştü.