Dünyada havayolu şirketlerini yolcu memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesine göre değerlendiren ve ödül veren bir çok kuruluş vardır. Bunların hangisi itibarlıdır buna bakmak gerek. Bu ödüllerin başında en bilineni ve de Havacılığın Oscarları diye nitelenen

Skytrax (World Airline Awards) gelir. Dünya çapında başarılı havayollarını 1999 yılından bu yana belirleyen bu derecelendirme kuruluşu yaptığı ciddi anketlerle sonuçları belirler.

APEX (Airline Passenger Experience Association) diye bilinen Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği doğrulanmış yolcu geri bildirimleri temel alarak havayollarını dört ve beş yıldızlı diye derecelendirir ve “Yolcuların Seçimi" adıyla küresel çapta ödüller dağıtır

World Travel Awards (WTA): Dünya Seyahat Ödülleri adıyla turizm ve ağırlama sektöründe her alanlardaki kuruluşları ödüllendiren organizasyon. bölgesel ve küresel olarak başarılılara ‘Yılın Havayolu" adıyla ödüller verir.

AirlineRatings.com, havayollarını hem güvenlik standartlarına (güvenlik puanlamaları) hem de uçuş içi ürün kalitesine göre değerlendirerek "Yılın En İyi Havayolları" ve "En Güvenli Havayolları”ni belirleyen kuruluştur.

Air Transport World (ATW):

Havayolu profesyonelleri ve analistler tarafından yönetilen prestijli program havayollarını ve havalimanlarını ticari başarıya göre belirler ve ödüllendirir.

MEDYA VE OKUYUCU ÖDÜLLERİ

Bunların dışında seyahat sektöründeki yayınların ve okuyucularının verdikleri ödüller de bulunmaktadır. Bakalım.

Condé Nast Traveler (Readers' Choice Awards): Dünyanın en lüks ve prestijli seyahat dergilerinden biridir. Tanınmış gezginlerin ve okuyucuların oylarıyla en iyi havayollarını belirler.

Travel + Leisure (World's Best Awards): Her yıl okuyucu anketleriyle en iyi uluslararası havayollarını ve seyahat deneyimlerini seçen dergidır.

Business Traveller Awards:

Genellikle iş seyahati yapan yolcuların deneyimlerini baz alıp en iyi business class, en iyi sadakat programı ve en iyi business havayolu ödülleri dağıtır.

Bu kuruluşlar içinde havayollarından başka havalimanlarını, turizm ve seyahat acentelerini de değerlendirip ödüllendiren bazı kuruluşlar da vardır.

Değerlendirme yapan bu kuruluşların ödülleri hangi şirkete neden veya nasıl verdiği bir araştırma konusu olabilir.

Bunu söylerken ödüllerin güvenirliği ve tarafsızlığını da dile getirmek gerek.

Girişte adlarını verdiğimiz kuruluşlar ve medya organları işlerini ciddiyetle yaptıkları için yeterince güvenilirlerdir.

Bugüne kadar verilen bazı ödüllere ve de gerekçelerine baktığımız zaman laf olsun diye verilen ödüllerin varlığını da görmek mümkün. Bunları da biliyoruz.

Kendini ispat eden güvenilir ve ciddi organizasyonlar dışında bu işi para kazanmak için yapanlar da bulunuyor.

Bir örnek vermek gerekirse İspanyol kökenli bazı firmalar bu ödüllendirme işini resmen bir ticarete dökmüştür.

Gönder parayı, göndereyim ödülünü.

SEKTÖR ANALİZİ DE ÖNEMLİ

Bunun yanı sıra global bazda havacılık güvenliği, ürün ve sektör analizi yapan kuruluşlar da faaliyet göstertmektedir.

Havayolu şirketlerini filo yapısı yaptığı sefer ve taşıdığı yolcu sayısı açısından da sıralamaya koyan resmi ve gayri resmi kuruluşlar da önem arzetmekte.

Kısa adı IATA (The International Air Transport Association) Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği bu konuda en başta gelen önemli bir kuruluştur.

Havayolları dışında havaalanlarını da ağırladıkları yolcu ve gelen/giden uçak sayılarına göre değerlendiren veya sıralayan çok ciddi kuruluşlar da var.

Resmi kurum olarak EUROCONTROL

(European Organisation for the Safety of Air Navigation) Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı , özel kuruluş olarak Dünya Havalimanları Konseyi (ACI - Airport Council International) yayınladıkları sayılarla havaalanlarını derecelendirmektedir.

Ayrıca bazı özel kuruluşlar havayolu ve havalimanı faaliyetleri konusunda istatistiki bilgiler yayınlayarak analiz yapıyor ve sektörel bilgiler veriyorlar.

İngiltere’de 1929 yılında kurulan OAG (Official Airline Guide) 900’den fazla havayolu, 4 bini aşkın havaalanından derlediği sayılarla, yaptığı analiz ve istatistiklerle havacılık sektörünün nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyan önemli bir veri sağlayıcısıdır.

Cirium da İngiltere merkezli havacılık sektöründe dünya çapında veri/ bilgi toplayarak analiz eden bir kuruluştur. Havayolları, havaalanları, kiralama şirketleri, sigortacılar ve seyahat işletmeleri, uzun vadeli stratejiden günlük operasyonlara kadar kritik kararlar alırken bu kuruluşun yaptığı değerlendirmelerden yararlanıyorlar.

Şurası da bir gerçek ki havayollarını ve havalimanlarını ödüllendiren kurumlar araştırma yapan şirketlerin verilerini de kriter olarak göz önüne almaktadır. Herkese mutlu yarınlar.