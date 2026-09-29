Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihaleler düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, çeşitli sebeplerle bazı durumlarda öncelikle ihalenin feshi ile teminatın irat kaydedilmesi işlemlerine de gidilmektedir. Öncelikle ihalenin feshini gerektiren sebepler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20., 21. ve 25’inci madde hükümlerinde düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, çeşitli sebeplerle bazı durumlarda öncelikle ihalenin feshi ile teminatın irat kaydedilmesi işlemlerine karşı, ihale sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle T.C. Anayasasının 36. maddesinde öngörülen “Hak arama hürriyeti”ilkesine dayanarak maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bu durumda, başvurucunun maddi tazminat talebinin ihalenin haksız feshedildiği gerekçesine dayandığı açıktır. Başvuru sahibinin talebi mahkemece reddedilmiş ise, bu kararın gerekçesi önemli bulunmaktadır. Şayet, mahkeme ihalenin feshinin hukuka uygun olduğuna karar vermiş ve kesinleşmiş ise, başvurucunun manevi zarara uğradığından söz edilemez. Bu husus hem gerçek hem de tüzel kişiler için söz konusu olabilir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurumlu da 22/1/2016 tarih, 2014/4-213 Esas ve 2016/70 Sayılı kararında gerçek kişilere özgü olanlar dışında kalan kişilik haklarında tüzel kişilerin de manevi zarara uğrayabileceğini ve bu nedenle manevi tazminat talebinde bulunabileceğini kabul etmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, çeşitli sebeplerle bazı durumlarda öncelikle ihalenin feshi ile teminatın irat kaydedilmesi işlemlerine karşı, ihale sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle tazminat davası açılabilmekte ve ayrıca bu konuda açılan davanın reddine mahkemece karar verilmiş ise T.C. Anayasa Mahkemesine, hakkaniyete uygun yani, adil yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruda bulunulabilinir (Anayasa m.36).

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün