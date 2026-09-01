Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farklar bilinemediği takdirde, önemli hukuksal sonuçlar doğurmaktadır. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramları arasında önemli farklar bulunmaktadır.

Bu farkların en belirgin olanı, mülkiyet haklarının tam anlamıyla elde edilip edilmediğiyle ilgilidir. Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının inşaat aşamasında olan binalar için geçerli olan ve alıcıya gelecekte tam mülkiyet hakkı elde etme vaadi veren geçici bir durumu ifade eder.

Bu, alıcının inşaat süresince belirli bir bağımsız bölüm üzerinde sınırlı haklara sahip olmasını sağlar. Öte yandan kat mülkiyeti, projenin tamamlanması ve gerekli kullanım izninin alınmasının ardından devreye girer; bu, bina sahiplerinin hem kendi bağımsız bölümleri üzerinde tam sahiplik haklarına sahip olmalarını hem de binanın ortak alanlarını belirli oranlarda kullanım haklarına sahip olmalarını sağlar.

Diğer bir fark, kat mülkiyetiyle elde edilen hakların genişliği ve kapsamıdır. Kat mülkiyeti sahipleri, mülklerini istedikleri gibi kullanabilir, kiraya verebilir, satışa çıkarabilir ve miras bırakabilir. Ayrıca bina yönetiminde söz sahibi olurlar ve ortak alanların bakımı, onarımı ve yönetimi gibi konularda belirli sorumluluklar üstlenirler.

Bu, kat mülkiyeti sahiplerinin gayrimenkul üzerinde daha geniş haklara ve yükümlülüklere sahip olmalarını sağlar. Buna karşın kat irtifakı sahipleri, tamamlanmamış projelerde sınırlı haklara sahiptir ve bu haklar, projenin tamamlanmasıyla kat mülkiyeti haklarına dönüşür.

Bu farklar, gayrimenkul yatırımcıları ve bina sahipleri için önemli sonuçlar doğurur. Yatırım yapmadan önce projenin hukuki statüsünün net bir şekilde anlaşılması gerekir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki bu temel farklar, yatırımcıların ve mülk sahiplerinin mülklerinin değeri ve kullanım hakları üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirmeleri gerektiğini gösterir. Bu kapsamlı anlayış, mülkiyet yatırımlarınızın yönetiminde ve değerlendirilmesinde doğru kararlar almanıza yardımcı olur.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar genel olarak şu şekilde özetlenebilir. Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının tapu sicilindeki şeklidir. Kat mülkiyeti ise, bitmiş ve iskânı alınmış bir yapının tapu sicilindeki şeklidir. Bu anlamda irtifak hakkı yapı kullanım hakkında, tapu sicilinde arsa olarak geçerken, kat mülkiyetinde yapı kullanma izin belgesi alınmış yapı şeklinde geçmektedir.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün