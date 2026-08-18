5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23/II’nci madde fıkra hükmüne göre; “Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeni evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.” 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun (Kısaca “NHK”) amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumuna, uyruğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanmasını, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılmasını, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulmasını, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır (NHK m.1). Kimi görüş sahipleri; kadının kendi adına bir nüfus kütüğüne sahip olmadığı, kadının evlenirken baba hanesinden erkek eşin hanesine, boşandığında ise tekrar baba hanesine taşındığı, bu durumda kadının hukuk önünde kişi olarak tanınma hakkının ihlal edildiği, bu suretle kadın ve erkek arasında kadın aleyhine cinsiyet temelli bir ayırımcılığın oluşturulduğu, nüfus kütüğünün koca esas alınarak değiştirilmesinin meşru amacı olmadığı, bu durumun demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek T.C. Anayasasının 2., 10., 12., 13., 17., 41. ve 90. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. NHK’nın 23/II’nci madde fıkrasında öngörülen düzenleme, mevcut kayıt sistemi çerçevesinde evlilik sırasında kayıtların hangi yöntemle tutulacağını öngören teknik bir düzenleme niteliğindedir. Anayasa Mahkemesi 04/06/2026 tarih, 2025/216 Esas ve 2026/128 Karar Sayılı Kararı ile üstte açıklanan gerekçe doğrultusunda, NHK’nın 23/II’nci madde fıkrasında öngörülen düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına kararı verilmiştir.[1]

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün

[1] Anayasa Mahkemesi Kararı, 10 Ağustos 2026 Tarih ve 33336 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.