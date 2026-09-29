Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma çıkan, daha verimli çalışmak ve zamanı daha iyi kullanmak üzerine hazırlanmış bir paylaşım dikkatimi çekti. Farklı isimler tarafından geliştirilen yöntemleri bir araya getiren bu listeyi, özellikle çalışma hayatına başlamış gençlerin ve hatta öğrencilerin alışkanlık haline getirmelerinin hayatları boyunca büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum:

1. 2 dakika kuralı

Bir görev çıktığında, örneğin: mail cevaplamak, dosyalama yapmak vs., kendine sor: “Bu 2 dakikadan az mı sürer?” Cevap evetse, listeye eklemek yerine hemen yap. Küçük işlerin birikip zihinsel dağınıklığa dönüşmesini engellersin.



2. Eisenhower Matrisi

Bir kâğıdı dört bölüme ayır: 1-Acil+Önemli, 2-Önemli+Acil değil, 3-Acil+Önemli değil, 4-İkisi de değil. Her görevi bir bölüme koy. 1. kutudakini hemen yap, 2. kutudakini planla, 3. kutudakini devret, 4. kutudakini sil.



3. Derin çalışma saatleri

Programında 2-4 saatlik kesintisiz bir zaman ayır. Tüm bildirimleri kapat, telefonunu başka bir odaya bırak ve en önemli işlerinden birine odaklan. Bu süreyi, kendinle yaptığın iptal edilemez bir toplantı gibi gör.



4. Gün sonu değerlendirmesi

Her gece 10 dakika ayır ve üç şeyi yaz: Bugün ne iyi gitti? Ne iyi gitmedi? Yarın neyi farklı yapacağım? Kısa tut. Amaç günlük tutmak değil, kendine düzenli geri bildirim vermek.



5. Aktif hatırlama

Bir bölüm okuduktan veya toplantıdan sonra notlarını kapat ve hatırladığın her şeyi yaz. Sonra atladıklarını kontrol et.



6. 5 saniye kuralı

Yapman gereken bir şeyi düşündüğün anda 5-4-3-2-1 diye geri say ve hemen harekete geç. Örneğin: Ertelediğin bir işe başlamak, kitap okumaya başlamak, yataktan kalkmak.



7. Feynman tekniği

Öğrendiğin bir konuyu seç. Teknik terimlere sığınmadan, konuyu hiç bilmeyen birine anlatır gibi açıklamaya çalış. Takıldığın yer, yeterince iyi anlamadığın yerdir. O kısmı yeniden çalış.



8. Önceden yapılmış başarısızlık analizi

Bir projeyi başlatmadan önce ekibini topla ve şu soruyu sor: “Altı ay sonra bu proje tamamen başarısız oldu. Neden?” Olası tüm nedenleri listeleyin, sonra şimdiden önlemleri plana ekleyin.



9. İki liste stratejisi

Önümüzdeki dönem için en önemli 5 hedefini yaz. Diğer hedeflerini ikinci bir listeye al ve ilk 5’i tamamlayana kadar diğerlerini ertele. Netlik, neyi yapmayacağını bilmekten de gelir.



10. %1 kuralı

Bir beceri veya alışkanlık seç. Her gün neredeyse fark edilmeyecek derecede geliştir: Bir sayfa fazla oku, bir adım fazla at vs. Biriken etki bir yıl içinde katlanarak büyür.



11. Aralıklı tekrar

Yeni öğrendiğin bir konuyu 1 gün, 3 gün, 7 gün ve 14 gün sonra yeniden gözden geçir. İstersen soru-cevap kartları hazırla, istersen notlarını bu aralıklarla tekrar et.



Sağlıkla kalın.











