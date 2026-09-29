Bu konuyu daha önce de işlemiş, düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Bu defa tekrar başlayan uygulama sürecini, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada maliyetleri düşürmek ve çevre dostu ulaşıma geçmek amacıyla elektrikli otobüsleri sisteme yerleştirmesini ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, elektrikli otobüsleri alımı ve işletmeye sokulması program açıklamasını, yeniden değerlendireceğim.

· İlk etapta test amacıyla 3 adet elektrikli otobüs alındı.

· İkinci adımda 2026 sonuna kadar elektrikli otobüs sayısı 9 olacak.

· 2027 yılının ilk yarısında 55 elektrikli otobüs daha filoya eklenecek.

· Son hedef, Terminal hatlarının tamamı elektrikli otobüse dönüşecek.

· Program uzun vadede kent içindeki tüm hatların elektrikli otobüse dönüşmesini, içeriyor.

Otobüs filosundaki bu dönüşümün gerçekleştirilmesiyle BURULAŞ’ın işletme maliyetlerinin 1/3 oranında azaltılması, planlanıyor. Bu tasarruf ile elde kalan bütçe, yeni ulaşım ve alt yapı yatırımlarına aktarılacak.

Büyükşehir Belediyemizi ve Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı, kent içi ulaşımımızı, ülkemiz kentlerine örnek olacak çevre dostu bir düzene sokma adımını attığı için kutluyorum ve bir küçük öneride bulunuyorum, elektrikli otobüslerle kenti içi ulaşımda, BursaRay planlamasında öngörülen aktarmalı düzeni oluşturun ve Bursalıları özel araba kullanımdan vazgeçerek, elektrikli otobüsleri kullanıp, aktarmalı ulaşım düzenine alışmaya davet edin.

BursaRay projesi planlaması, projelendirmesi, kredi temini, ihale ve inşaata başlama süreçleri benim dönemimde gerçekleşti. Sistemin bugünkü oluşumunun planlanması danışmanımız İngiliz ulaşım uzmanı Prof. Lesly tarafından yapıldı, planlama raporunun son cümlesi, BursaRay işletmeye alındığında, BursaRay’a paralel otobüs hatlarını kaldırın, BursaRay’a dik konumunda çalıştırın ve Bursalıları AKTARMALI ULAŞIM sistemine alıştırın, idi. Bu vesile ile sevgili Bursalılara da sesleniyorum, gelin kent içinde özel arabalarınızı kullanmaktan vazgeçin, kent içi ulaşımınızı, aktarmalı ulaşım düzeninin oluşturulmasını da talep ederek, aktarmalı toplu taşım sistemiyle yapın!

Sayın Başkan’a dünyanın gelişmiş kentlerindeki bazı uygulamaları da, örnek alınabilir umuduyla, sunmak istiyorum. Avrupa kentlerinde kent içinde trafik sıkışıklığı yaşanmıyor, kentliler özel araçlarıyla kent içinde dolaşmaktan uzak duruyorlar. Yüksek hızlı raylı sistemler, aktarmalı ulaşım, bisiklet ve yaya yürüyüş düzeni kent içi ulaşımı rahatlatıyor. Aslında bu rahatlatmanın ötesinde oluşan karbon salınımı olmayan ulaşım düzeni, bu gün insanlığın önünde çığ gibi büyüyen İklim Değişikliği doğa felaketini de frenliyor.

İklim Değişikliği deyince, önümüzdeki yıllarda atmamız zaruri olan adımları da vurgulamadan geçemeyeceğim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1992 yılında Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da tüm ülke liderleri ve dünyadan 20 bin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle beraber aldığı kararlar iklim değişikliği ile mücadelede iki hedef belirledi;

2030 Yılı Hedefi: Küresel sera gazı salınımlarını yüzde 45 oranında azaltmak ve küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5 C ile sınırlı tutmak. Bu hedefi yakalamak için de ülkelerin, karbon salınımlarını yarıya düşürmek, tüm ülkelerde iklim kaynaklı afetlere karşı direnci artırmak, iklim eylemlerini ulusal planlamalara almak ve erken uyarı sistemlerini geliştirmek gibi adımlar atmasını, sağlamaktır.

2050 Yılı Hedefi: Küresel sera gazı salınımlarını sıfırlamak, küresel sıcaklık artışının Paris Anlaşması çerçevesinde 1,5C eşiğinde tutmak hedefini yakalamasını, sağlamaktır.

İşte insanlığın önündeki bu doğa felaketi karşısında ülkelerin uymak zorunda olduğu BM kararları uyarınca bizim atmamız gerekli adımları da şöyle sıralayabiliriz;

Karbon salınım sınırları: Sanayi ve enerji sektöründe yasal zorunluluk olması.

Kurum Yükümlülükleri: Belediyelerin, kamu kurumlarının ve şirketlerin karbon ayak izini azaltmakla yükümlü olması.

Yenilenebilir Enerji: Yeşil yatırımlar ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması.

İklim Krizine Uyum: Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi afetlere karşı direnç düzenlemelerinin yasal zemine oturtulması.

Yaptırımlar: Çevreye zarar veren ve kurallara uymayan hareketlerin acıtıcı para cezalarına çarptırması.

İnsanlığın yerküre üzerinde, doğanın güzellikleri içinde yaşamına devam etmesi için önümüzde atmamız gerekli olan, içinde elektrikli ulaşım düzeninin de olduğu adımları şimdiden atmayı planlamanın gerekli olduğunu, hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem de siz değerli Bursalıların değerlendirmesine sunarım.