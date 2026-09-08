Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı 2025 yılı göç ve iltica verilerine göre, Avrupa ülkeleri tarafından fiilen sınır dışı edilen kişiler arasında 13 bin 483 kişiyle Türkler ne yazık ki ilk sırada yer alıyormuş.

Uzmanlara göre “ayrılma kararı" ve "fiili geri gönderme" aynı şey değil.

Bir kişi hakkında ülkeyi terk etme kararı alınması ile kişinin gerçekten sınır dışı edilmesi hep karıştırılıyor.

2025’te 24 bin 950 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarını terk etmesi yönünde karar alınmış. Bu rakam, Türkiye'yi vatandaşlık bazında en fazla ayrılma kararı verilen ülkeler arasında üst sıralara taşımış.

Fiilen geri gönderilen sıralamasında Türkiye'yi sırayla Gürcistan, Suriye, Arnavutluk, Rusya vatandaşları izledi.

Avrupa Birliği genelinde 2025 yılında toplam 491 bin 950 üçüncü ülke vatandaşı hakkında birlik topraklarını terk etme kararı alındı. Bu sayı önceki yıla göre yüzde 5,8 artış göstermiş.

Vatandaşlık bazında en çok çıkış kararı verilenler ise 45 bin 735 kişiyle Cezayir vatandaşları oldu. Cezayir'i Fas, Türkiye ve Suriyeliler takip etti.

AB üyesi ülkeler arasında en fazla ayrılma kararı veren ülke Fransa oldu. 2025 yılında Fransa’da 137 bin 550 kişi, Almanya’da 55 bin 240 kişi, İspanya’da 53 bin 700 kişi hakkında ayrılma kararı alındı.

AB genelinde yıl içinde çıkış emri verilen yaklaşık 492 bin kişinin yalnızca 135 bin 460’ı fiilen birlik dışına gönderildi. Bu da kararların önemli bir bölümünün hukuki süreçler, itirazlar ve uygulama zorlukları gibi nedenlerle çok hızlı sonuçlanamıyor.

MERHAMETLİ PİLOTLAR İSYANI

Almanya’da sınır dışı uygulamalarında yılın ilk yarısındaki sonuçları açıklayan Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sınır dışı edilenlerin sayısının yüzde 18,2 azalarak 9 bin 663’e kadar gerilediğini söyleyerek, düşüşün nedenleri arasında 2025’in başından bu yana iltica başvurularının belirgin biçimde azalması da gösteriliyor. Bu yılın ilk altı ayında 17 bin 892 yabancı Almanya’yı gönüllü olarak terk etti.

Yılın ilk yarısındaki 786 sınır dışı işleminde yardımcı yöntem olarak fiziksel güç kullanıldığı kayıtlara geçti. Bunlar arasında kelepçeleme ve kişiyi sabitlemeye yönelik uygulamalar da yer aldı. Fiziksel müdahaleye özellikle Cezayir, Fas ve Nijerya’ya yapılan geri göndermelerde sıkça başvurulmuş, başarısız olan 734 sınır dışı işleminin 130’unda, gönderilecek kişilerin gösterdiği direnç belirleyici olmuş. 56 kişi sağlık nedeniyle gönderilememiş.

Sınır dışı süreci her zaman planlandığı şekilde ilerlemiyor. Tarifeli uçuşlarda görev yapan çok sayıda pilot, ülkeden ayrılmak zorunda olanları uçaklarında taşımayı kabul etmiyor. 2026’nın ilk altı ayında 280 kez pilotların taşıma işlemini reddettiği kaydedildi. 2025 yılının tamamında sayı 514 olmuştu. Federal Hükümet, pilotların hangi gerekçelerle bu kararı verdiğine ilişkin istatistik tutmuyor. Gerek de yok gibi.

Planlanan sınır dışı işlemleri ilgili kişilerin adreslerinde bulunamaması, hukuki engeller veya sağlık sorunları nedeniyle de gerçekleştirilemiyor.

Toplu sınır dışı uçuşlarının maliyetleri de dikkat çekici seviyelere ulaşmış.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex masraflara katkı sağlasa da bu katkı çoğu zaman yeterli olmuyor.

Bu dönemin en pahalı charter uçuşu Leipzig/Halle Havalimanı’ndan Mayıs ayında Pakistan’a yapılan uçuş oldu. Uçuşun maliyeti yaklaşık 518 bin Euro tutmuş. Uçakta sınır dışı edilmek için bulunan 33 kişinin yanı sıra 75 Federal Polis görevlisi bulunuyordu. Nisan ve Haziran’da Afganistan’a düzenlenen iki sınır dışı uçuşunun her biri için 300 bin Euro’nun üstünde bir maliyeti çıktı.

Federal Hükümet 2026 ilk yarısında yarısında geri gönderme işlemlerinin güvenlik refakati için toplam 5,93 milyon Euro harcama gerçekleştirmiş.

Sınır dışı işlemlerinin yanı sıra Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF tarafından yürütülen REAG/GARP programı kapsamında gönüllü dönüşler için de harcama yapılıyor.

Vatandaşlığa bağlı olarak gönüllü şekilde ülkeden ayrılanların uçak bileti karşılanıyor. Ayrıca kişi başına 200 Euro seyahat yardımı veriliyor. 18 yaşından küçükler için bu miktar 100 Euro olarak uygulanıyor.

Bunun yanında gönüllü dönen yetişkin bireylere 1000 Euro başlangıç desteği sağlanırken 18 yaşından küçükler için bu destek 500 Euro olarak belirleniyor.

Modern dünyanın en büyük dramı olan göç ve mültecilik sorunu Avrupa’nın ve diğer ileri ülkelerin başını her gün ağrıtmaya devam edecektir. Bu sorun Türkiye için de önemli bir sorun haline geldi ve bu iş için devlet Göç İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla çalışmalar yapıyor, çözüm için çareler arıyor.

Dileğimiz hiç kimsenin sığınmacı veya mülteci konumuna asla düşmemesi.

Mutlu yarınlar Türkiyem.