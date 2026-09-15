Bakır fiyatları, ABD'nin rafine bakıra gümrük vergisi getirebileceğine yönelik beklentiler ve devam eden arz sıkışıklığının etkisiyle yeni bir rekora ulaştı.
Yükseliş dördüncü güne taşındı
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, ton başına 14 bin 617 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü.
Bakırdaki yükseliş art arda dördüncü işlem gününe taşınırken, fiyatlar yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 arttı.
Piyasada bakıra yönelik güçlü yükseliş beklentisi, fiyatların daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla belirginleşti.
Arz daralırken talep güçleniyor
Maden üretiminin sınırlı kalması bakır arzını baskılarken, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ekipmanları ve elektrik şebekelerinden gelen talep güçlendi.
ABD'nin rafine bakır ithalatına tarife uygulayabileceği beklentisi, ülkeye yönelik sevkiyatlarda artışa yol açtı.
ABD'ye hızlanan rafine bakır akışı, Londra Metal Borsası stoklarının azalmasına neden oldu.
Fiziksel piyasada sıkışıklık
Stoklardaki düşüş geçen ay ciddi arz sıkışıklığı yaratırken, bakır vadeli işlem eğrisi derin bir "backwardation" görünümünde kaldı.
Bu yapı, fiziksel bakır piyasasındaki arz açığına işaret etti.