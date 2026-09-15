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Bu yapı, fiziksel bakır piyasasındaki arz açığına işaret etti.

Stoklardaki düşüş geçen ay ciddi arz sıkışıklığı yaratırken, bakır vadeli işlem eğrisi derin bir "backwardation" görünümünde kaldı.

ABD'ye hızlanan rafine bakır akışı, Londra Metal Borsası stoklarının azalmasına neden oldu.

Maden üretiminin sınırlı kalması bakır arzını baskılarken, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ekipmanları ve elektrik şebekelerinden gelen talep güçlendi.

Piyasada bakıra yönelik güçlü yükseliş beklentisi, fiyatların daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla belirginleşti.

Bakırdaki yükseliş art arda dördüncü işlem gününe taşınırken, fiyatlar yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 arttı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, ton başına 14 bin 617 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü.

Bakır fiyatları, ABD'nin rafine bakıra gümrük vergisi getirebileceğine yönelik beklentiler ve devam eden arz sıkışıklığının etkisiyle yeni bir rekora ulaştı.

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