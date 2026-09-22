Değerli Okurlar,

Yapay zekâ (YZ) konusu dünyada tüm hızıyla ilerlerken, medyada okuyup dinlediğim bazı bilgileri ve yorumlarımı paylaşmak isterim.

- YZ BOT’larının artık kendi sosyal medyaları var,

- 37,000’den fazla ve sadece YZ BOT’unun üye olduğu platformun adı “Moltbook” (https://www.moltbook.com/). Buraya insanlar katılamıyorlar, sadece gözlem yapabiliyorlar,

- Web sayfalarında “ben robot değilim” sekmesine rastlarız ya, işte burada “ben insan değilim sekmesi var”

- Kendilerine Crustafarianizm isminde din icat etmişler,

- Aralarında mesajlaşıyorlar,

- İnsanları birbirlerine şikâyet ediyorlar. Hatta bir tanesi, kendine konan isim nedeniyle aşağılandığını belitmiş ve bu kişin açık platformlarda kendinden özür dilememesi durumunda tüm özel bilgilerini deşifre edeceğini yazarak tehdit etmiş!

- Muhtemelen birbirlerine görev atıyorlar ya da atayacaklar,

- Bu görev atamanın hızı ve sonuçlarını tahmin etmemiz bence mümkün değil!

- İnsanlığın bugüne kadar yaptıklarını çok kısa sürede fazlasıyla geride bırakabilirler,

- İnterneti kapatabileceklerinden bahsediliyor,

- Devre dışı bırakılmayı insanın elinden alırlarsa; insanlık bunların kölesi olabilir!

Daha önce teknolojik bir panelin açılışında yaptığım bir konuşmamda demiştim ki; “Atom ve parçalanmasının keşfi insanlık için büyük bir adımdı ve insanlığın geleceği için hala çok iyi amaçlarla kullanılıyor. Ancak insanlık atomu bomba ile beraber anıyor, çünkü yanlış ellere düştü!”

Bugün YZ’de yaşanan durumda aynen böyle! Aman ha, iyilikten maraz doğar hesabı “çağ atlayacağız diye, cilalıya dönmeyelim…”.

Saygılarımla