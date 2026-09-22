Sürdürülebilirlik denildiğinde hâlâ aklına ağaç dikmek, geri dönüşüm kutusu koymak veya birkaç sayfalık çevre raporu hazırlamak gelen şirketler varsa, artık gerçekle yüzleşme zamanı.

Sürdürülebilirlik artık çevre hassasiyeti değil; maliyet, ihracat, finansman ve rekabet meselesi.

Rakamlar bunu açıkça söylüyor. IEA, 28 Mayıs 2026'da yeni raporunu yayımladı.2026 yılı sonuna kadar dünyadaki enerji yatırımlarının yaklaşık 3,4 trilyon dolara ulaşması beklenirken bunun 2,2 trilyon doları temiz enerji teknolojilerine yöneldi. Yani dünya temiz enerjiye, fosil yakıtların yaklaşık iki katı para yatırıyor. Sermayenin yönü belli. Hâlâ sürdürülebilirliği “yarının konusu” olarak görenlerin önündeki asıl risk karbon değil, geç kalmak.

KARBON ARTIK PARADIR

Dünya Bankası'nın 2026 verilerine göre küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30'u doğrudan karbon fiyatlandırmasının kapsamına girmiş durumda. 2025'te karbon fiyatlandırmasından elde edilen kamu gelirleri 107 milyar doları geçti. Bunun sanayicinin anlayacağı tercümesi çok basit: Bacadan çıkan karbon artık bilançoya giriyor. Üstelik Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının kesin dönemi 1 Ocak 2026'da başladı.

Demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen ilk doğrudan kapsamdaki sektörler arasında.

2026'nın ilk çeyreği için açıklanan CBAM sertifika fiyatı 75,36 avro/ton CO₂.

Basit bir büyüklük hesabıyla;

1.000 ton karbon yaklaşık 75 bin avro, 10.000 ton karbon yaklaşık 750 bin avro eder. Gerçek CBAM yükümlülüğünün hesabı elbette bundan daha karmaşık. Ama tartışılması gereken matematik değil, değişen sistem. Dün ucuz üretmek avantajdı. Yarın düşük karbonla ucuz üretmek avantaj olacak. Aradaki farkı anlayamayan şirketin rekabet gücü hızla eriyecek.

BURSA'NIN BU KONUYU SEYRETME LÜKSÜ YOK

Otomotivden tekstile, makineden metale Bursa, Avrupa'nın üretim zincirinin tam içinde. Dolayısıyla Brüksel'de alınan bir karar, bir süre sonra Bursa'daki fabrikanın maliyet tablosuna kadar geliyor.

Bugün Avrupalı müşteri size “Fiyatın ne?” diye soruyor. Yarın bunun yanına başka bir soru ekleyecek:

“Bu ürünü kaç ton karbonla ürettin?”

Ve daha önemlisi; aynı ürünü aynı kalitede üreten iki Türk şirketinden karbon yoğunluğu düşük olan tercih edilmeye başladığında mesele çevrecilik olmaktan tamamen çıkacak. Mesele müşteriyi kimin aldığı olacak.

Bu yüzden bugün şirket sahiplerine beş soru soruyorum:

§ Karbon ayak izinizi biliyor musunuz?

§ Ürününüzün karbon maliyetini hesaplayabiliyor musunuz?

§ Enerjiyi nerede kaybettiğinizi biliyor musunuz?

§ Tedarikçilerinizin karbon performansını ölçüyor musunuz?

§ En büyük müşteriniz yarın düşük karbon şartı koyarsa hazır mısınız?

Cevapların çoğu “hayır” ise güzel bir sürdürülebilirlik raporundan önce yapılacak çok işimiz var.

Çünkü sürdürülebilirlik rapor yazmak değil, şirket yönetmektir.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN RENGİ ASLINDA PARA

Belki de sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız en büyük iletişim hatası burada. Konuyu yıllardır çevre üzerinden anlattık. Oysa iş dünyasına başka bir yerden anlatmamız gerekiyor. Enerjiyi azaltırsanız maliyetiniz düşer. Karbonu azaltırsanız rekabet gücünüz artar. Atığı azaltırsanız verimliliğiniz yükselir.

Tedarik zincirinizi güçlendirirseniz riskiniz azalır. Çalışanınızı korursanız kurumsal hafızanızı korursunuz.

Yeni standartlara erken hazırlanırsanız müşterinizi korursunuz.

Yani sürdürülebilirliğin rengi yeşil olabilir ama sonuçta konuştuğumuz şey şirketin bilançosudur. Bir şirket çevreci olabilir ama para kazanamıyorsa sürdürülebilir değildir. Kârlı olabilir ama çalışanlarını sürekli kaybediyorsa sürdürülebilir değildir. Büyüyebilir ama tek müşteriye bağımlıysa sürdürülebilir değildir.

İhracat yapabilir ama müşterisinin gelecekte isteyeceği standartlara hazırlanmıyorsa yine sürdürülebilir değildir. Ben sürdürülebilirliği bu nedenle tek cümleyle tarif ediyorum:

Bugünün şirketini yönetirken yarının şirketini öldürmemek.

Türkiye iş dünyasının kronik alışkanlıklarından biri değişimi erken konuşup geç harekete geçmek.

Dijital dönüşümde, yapay zekâda yapmaya çalışıyoruz. Ama çok yavaşız. Sürdürülebilirlikte aynı hatayı yapmayalım.

Çünkü bu defa faturayı yalnızca teknolojide geri kalarak ödemeyeceğiz. Karbonla ödeyeceğiz. Finansmanla ödeyeceğiz. İhracatla ödeyeceğiz. Kaybettiğimiz müşterilerle ödeyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda şirketleri sadece büyük ve küçük diye ayırmayacağız.

Başka bir ayrım daha önemli olacak:

Geleceğe yatırım yapanlar ve geçmişin iş modeliyle gelecekte yaşamaya çalışanlar. Ve işin sonunda sürdürülebilirliğin bütün karmaşık tanımlarını bir kenara bırakıp tek bir cümle kalacak:

Yeşil olmayanın bilançosu kırmızıya dönecek.