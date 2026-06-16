Geçen hafta İstanbul’daki büyük bir markanın insan kaynakları müdürüyle sohbet ediyorduk. Bir ara masasındaki CV’leri gösterip şöyle dedi:

“Barış Bey, önümde yüzlerce başvuru var ama güvenip yatırım yapabileceğim insan sayısı çok az…”

Aslında bu cümle bugün sadece İstanbul’un, Bursa’nın değil, Türkiye iş dünyasının özeti haline geldi. Çünkü uzun yıllardır üniversite mezunu sayısını artırıyoruz ama aynı hızda nitelikli iş gücü üretemiyoruz. Türkiye’de bugün milyonlarca üniversite mezunu var. Ancak iş dünyasının en çok aradığı pozisyonlara baktığınızda tablo oldukça çarpıcı:

Teknisyen yok, bakımcı yok, ara kademe yönetici yetişmiyor, saha yönetebilecek insan azalıyor, sorumluluk alabilecek çalışan bulmak zorlaşıyor.

Bir tarafta diplomalı işsizlik büyüyor, diğer tarafta şirketler “çalışacak insan bulamıyoruz” diyor. İşte Türkiye’nin en büyük çelişkilerinden biri tam olarak burada başlıyor.

Çünkü iş dünyası artık sadece diploma aramıyor.

Özellikle 2026’da şirketlerin çalışan seçim kriterleri ciddi şekilde değişiyor. Eskiden CV’de okul adı yeterince etkiliydi. Şimdi ise patronların ve yöneticilerin baktığı başka şeyler var:

Bu kişi değişime uyum sağlayabiliyor mu? Sorumluluk alıyor mu? İletişim kurabiliyor mu?

Kriz anında dağılıyor mu? Yeni sistem öğrenebiliyor mu?

Çünkü dünya çok hızlı değişiyor.

Yapay zekâ artık rapor hazırlıyor, veri analiz ediyor, sunum oluşturuyor. Birçok beyaz yaka işi dönüşmeye başladı. Özellikle rutin operasyon yapan pozisyonlarda ciddi bir kırılma yaşanıyor. Şirketler artık sadece işi tekrar eden çalışan değil, problemi çözebilen çalışan istiyor.

Bursa sanayisinde de bunu çok net görüyorum. Özellikle otomotiv, tekstil, makine ve üretim tarafında şirketler artık “çok personel” değil, “yüksek etki yaratabilecek insan” arıyor.

Ve açık konuşmak lazım…

Yeni dönemde en değerli çalışan; en çok konuşan değil, en hızlı adapte olan olacak.

Çünkü bilgiye ulaşmak artık mesele değil. Telefonda bile herkes aynı bilgiye birkaç saniyede erişebiliyor. Farkı yaratan şey; bilgiyi kullanabilmek, değişime ayak uydurabilmek ve baskı altında çözüm üretebilmek.

Bugün birçok genç çalışan iş hayatına büyük beklentilerle başlıyor. Ancak iş dünyasının gerçekleriyle karşılaşınca ciddi bir kırılma yaşıyor. Çünkü okul hayatı ile iş hayatı arasında büyük bir boşluk oluştu. Üniversiteler diploma veriyor ama iş dünyası dayanıklılık, iletişim, disiplin ve problem çözme becerisi arıyor.

İşte bu yüzden artık şirketler sadece CV satın almıyor.

Karakter satın alıyor.

Uyum kapasitesi satın alıyor.

Öğrenme isteği satın alıyor.

Önümüzdeki yıllarda yükselen çalışan profili;

Teknolojiyi kullanabilen, öğrenmeye açık, iletişimi güçlü, aynı anda birkaç probleme çözüm üretebilen, değişim karşısında paniklemeyen insanlar olacak.

Diğerleri ise çok çalıştığını düşünecek ama yavaş yavaş sistemin dışında kalacak.

Belki sert bir cümle olacak ama gerçek şu:

2026’nın iş dünyasında diploma tek başına yetmeyecek.

Çünkü yeni dönemde şirketler bilgi değil, dönüşüm kapasitesi satın alacak.