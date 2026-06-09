Türkiye yeniden milyonlarca gencin aynı kaygıyla uyandığı bir döneme girdi. Üniversite sınavı yaklaştıkça yalnızca öğrencilerin değil, ailelerin de ruh hali değişiyor. Evlerde sessizlik artıyor, sohbetlerin yerini net hesapları alıyor, gençlerin omzundaki yük bazen fark edilmeden daha da ağırlaştırılıyor.

Oysa bu süreç yalnızca akademik bir hazırlık dönemi değildir.

Aynı zamanda psikolojik dayanıklılık, aile iletişimi ve gelecek algısının da sınandığı hassas bir dönemdir.

Son yıllarda gençlerle yapılan görüşmelerde dikkat çeken ortak bir durum var: Öğrencilerin önemli bir bölümü sınavdan çok ailelerinin beklentisini karşılayamamaktan korkuyor. Çünkü bazı evlerde üniversite sınavı yalnızca eğitim meselesi olmaktan çıkıp, ailenin prestijine ve başarı algısına dönüşmüş durumda.

Bu noktada hem gençlerin hem de ebeveynlerin süreç yönetiminde dikkat etmesi gereken önemli başlıklar bulunuyor.

Öncelikle sınava hazırlanan gençlerin şunu bilmesi gerekiyor:

Son haftalar yeni hayat kurma dönemi değil, mevcut düzeni koruma dönemidir. Birçok öğrenci sınava günler kala panikle tüm eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Uyku düzenini bozuyor, çalışma saatlerini gerçek dışı seviyelere çıkarıyor ve zihinsel olarak tükenmeye başlıyor. Oysa son dönemde önemli olan bilgi yüklemekten çok, zihni dengede tutabilmektir.

Gençlerin özellikle dikkat etmesi gereken birkaç temel konu var.

İlk olarak başka öğrencilerin çalışma temposuyla kendilerini kıyaslamamaları gerekiyor. Her öğrencinin öğrenme biçimi, dikkat süresi ve psikolojik dayanıklılığı farklıdır. Sosyal medyada görülen “günde 12 saat çalışan öğrenci” videoları birçok gençte yetersizlik hissi oluşturuyor. Ancak başarı yalnızca süreyle değil; odak, verimlilik ve psikolojik dengeyle ilgilidir.

İkinci olarak sınavı hayatın tek belirleyicisi haline getirmemeleri gerekiyor. Evet, üniversite sınavı önemlidir. Ancak bir insanın karakterini, zekâsını, değerini ve gelecekteki tüm başarısını tek başına belirlemez. Bugün iş dünyasında yalnızca diploma değil; iletişim becerisi, problem çözme yeteneği, yabancı dil, adaptasyon kabiliyeti ve kişisel gelişim de büyük önem taşıyor.

Bir diğer önemli konu ise fiziksel ve zihinsel sağlık. Özellikle sınava son günlerde uyku düzenini bozmak, sürekli kahve ve enerji içeceği tüketmek, sosyal hayattan tamamen kopmak öğrencinin dikkat performansını düşürür. Beynin de dinlenmeye ihtiyacı vardır.

Ebeveynler açısından bakıldığında ise süreç çok daha hassas bir noktada duruyor.

Anne babaların en sık yaptığı hata, kaygıyı motivasyon yöntemi sanmalarıdır. Sürekli ders hatırlatmak, başka öğrencilerle kıyas yapmak veya “Bu sınav hayatını belirleyecek” cümlesini tekrar etmek çoğu zaman destek değil baskı oluşturur.

Özellikle sınava son haftalarda evin atmosferi büyük önem taşıyor. Sürekli gerginlik hissedilen, başarının tek gündem olduğu evlerde çocukların kaygı düzeyi artıyor. Oysa gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri güven hissidir.

Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına akademik denetçi gibi değil, psikolojik destek alanı gibi yaklaşması gerekiyor.

Bazı aileler çocuklarının yerine sürekli karar vermeye çalışır. Tercih dönemi anne babaların hayallerini değil, çocuğun hayatını belirleyecek bir dönemdir. Elbette aileler deneyimleriyle yol gösterebilir. Fakat baskıyla yapılan tercihler ilerleyen yıllarda mutsuzluk, mesleki yabancılaşma ve tükenmişlik yaratabiliyor.

Bugün birçok genç istemediği bölümlerde yalnızca ailesinin beklentisi nedeniyle eğitim görüyor.

Oysa yeni dünya düzeni değişiyor. Artık yalnızca “garanti meslek” anlayışı yeterli değil. İnsanların sevdiği işi yapabilmesi, üretken kalabilmesi ve psikolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam kurabilmesi giderek daha önemli hale geliyor.

Sınav sonuçları açıklandığında ise ailelerin göstereceği ilk tepki son derece kritik.

Kötü gelen bir sonuç karşısında suçlayıcı, küçümseyici veya sessizce cezalandırıcı tavırlar çocukların özgüvenini ciddi biçimde zedeleyebiliyor. Çünkü gençler o gün yalnızca sonuç ekranına değil, ailelerinin yüzüne de bakıyor.

Unutulmaması gereken en önemli gerçek şu:

Bir sınav sonucu kötü olabilir; ama bu, çocuğun başarısız bir insan olduğu anlamına gelmez.

Üniversite sınavı hayatın önemli duraklarından biridir; fakat hayatın tamamı değildir.

Bu süreçte gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey biraz daha anlayış, biraz daha güven ve biraz daha sakinliktir.

Çünkü bazı çocuklar sınavı değil, ailelerinin beklenti baskısını yönetmeye çalışıyor.

Ve bazen bir gencin hayatında en kalıcı iz; aldığı puan değil, o dönemde evinde hissettiği duygu oluyor.