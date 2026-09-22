Pazar günü sabah kahvesini içerken televizyondan gelen seslere kulak kabartanlar olmuştur. Spiker “bundan böyle internetten yapılan satışlar vergilendirilecek” diyordu. Haberin detayını dinleyemedim ancak vergi lafını duyunca ille bir etkileşim oluyor.

Bir gün önce de iki köprü ve sekiz otoyolun özelleşeceği ile ilgili haber gündemde idi. Bahsi geçen köprüler, rahmetli Demirel ve rahmetli Özal zamanında kamu imkanları ile yapılan önemli hizmetlerdi. Hemen hepsi de mükemmel kazanç sağlayan hizmetler. Bursa çevre yolu diye yapılan otoyolun İnegöl kavşağına kadar olan bölümünün de ücretli olacağı duyurulmuştu.

Yanlış hatırlamıyorsam 1985 yada 86 yıllarında bir gün, o zaman adı Boğaziçi köprüsü olan ve 1970-73 yılları arasında, rahmetli Demirel zamanında devlet bütçesi ile yapılmış köprü gişelerinden geçerken bir ücret ödemiştik. Arabada 4-5 yaşlarındaki büyük oğlumda var. O zaman radyo ve TV’de, 1 ocak 1985 yılında yürürlüğe giren KDV’nin övgüsü bir reklam geçiyor “ödediğiniz vergiler, size yol, su, elektrik olarak geri dönecektir” deniyordu. Ve 4,5 yaşındaki oğlum, köprüde para ödenince şöyle demişti. “Baba bizim vergimizle yol ve köprü yapıyorlar, hemde geçmek için para istiyorlar bu doğru mu.” Soru doğruydu.

Galiba satacak bir şey kalmayınca, geleceği satarak para bulma derdine düşülüyor. İkinci köprü FSM köprüsü 1985 ile 88 yılları arasında Rahmetli Turgut Özal zamanında yine devlet bütçesi ve dış krediler ile yapılmıştı. Bugün bahsi geçen 8 otoyol da çeşitli zamanlarda yine devlet bütçesi yapılmış değerli ve önemli kazanç getiren yatırımlardır.

6 Kasım 1983 genel seçimleri öncesinde, siyasi parti liderleri TRT ekranlarında canlı yayınlanan bir açık oturumda karşı karşıya gelmişti. Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, devlete yeni kaynak sağlamak amacıyla Boğaziçi Köprüsü gibi büyük kamu yatırımlarının gelir ortaklığı senetleri yoluyla halka satılacağını (özelleştirileceğini) vadetmiş ve Rahmetli Özal ile Sayın Necdet Calp arasında “sattırmam” diyaloğu başlamıştı. Rahmetli Özal 1. Köprü gelirlerinin bir kısmını özelleştirip FSM köprüsünün yapımı için kaynak üretmek projesi peşinde idi.

Lüks tüketime, bir kereye mahsus diye çıkan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), hükümetlere çok önemli ve vazgeçilmez bir gelir kaynağı haline geldi. 12 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş, 1999 depreminin ağır yükünü karşılamak için sadece lüks tüketim mallarında uygulanacak ve geçici olacak diye çıkarılmış bir vergidir. ÖTV oranları artarak, uygulama alanları genişleyerek 23 senedir yürürlüktedir. Bu vergi 180 civarında ülkede uygulamada olsa da özellikle otomobilde en yüksek oranda uygulanan ülke Türkiye’dir.

Günümüzde vergi gelirlerinin yüzde 25-30 civarı kısmı ÖTV’den, yüzde 30-35 kısmı ise KDV’den oluşmaktadır. 2025 yılında toplanan vergi geliri miktarının 11 trilyon 50 milyar lira civarı olduğu düşünülürse ÖTV’nin hükümetler için ne kadar vazgeçilmez hale geldiği daha iyi anlaşılır. Özellikle enerji fiyatları üzerindeki vergi dilimleri maliyetin önemini tamamen silmiş, ÖTV ve KDV oranları ile fiyat politikası belirlenir hale gelmiş, faturalara verginin vergisinin dahi yansıtılması tüketiciyi düşündürmeye, “Nefes vergisi mi geliyor” serzenişi giderek daha anlamlı olmaya başlamıştır.