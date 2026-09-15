Bu hafta içinde katıldığım Yapay Zeka ile Doğru Veri Okuma eğitiminde duyduğum bir cümle dikkatimi çekti: “Prompt engineering’den artık loop engineering’e geçiyoruz.” Daha birkaç yıl önce yapay zekâdan istediğimiz sonucu alabilmek için doğru komutu vermeyi öğreniyorduk. Soruyu nasıl sormalı, isteğimizi nasıl tarif etmeli, yapay zekâyı doğru sonuca nasıl yönlendirmeliydik? Şimdi ise soru değişiyor: “Yapay zekânın hedefe ulaşana kadar nasıl çalışacağını nasıl tasarlamalıyım?” İşte burada 2026’nın yeni kavramlarından biri daha karşımıza çıkıyor: Loop Engineering. Prompt cevap üretir, loop süreç tasarlar Prompt engineering’de döngüyü büyük ölçüde insan yönetiyor: Soruyoruz, cevabı kontrol ediyoruz, düzeltiyor ve tekrar soruyoruz. Loop engineering’de ise döngünün kendisini tasarlıyoruz. Hedef → Aksiyon → Gözlem → Kontrol → Düzeltme → Yeniden Aksiyon

Yapay zekâ hedefe ulaşana kadar sonucunu değerlendiriyor, gerektiğinde yaklaşımını değiştiriyor ve yeniden deniyor. İnsan ise hedefi, kuralları, kontrol noktalarını ve sistemin ne zaman duracağını belirliyor.

IBM, Temmuz 2026’da loop engineering’i, yapay zekâ ajanlarını belirlenen hedeflere minimum insan müdahalesiyle ulaştıracak tekrarlayan iş akışlarının tasarlanması olarak tanımladı. Aynı dönemde Gartner da loop engineering’in agentic AI ürünlerini yeniden şekillendireceğini öngördü. Kavram yeni ama arkasındaki çalışma biçimi yalnızca teoriden ibaret değil. Ağustos 2026’da yayımlanan akademik bir ön çalışma 36.710 yazılım deposunu taradı; yöntemlerinin aday olarak belirlediği 256 deponun 217’sinde çalışan otonom agent loop’ları doğrulandı. Yapay zekâ artık sadece cevaplamıyor, çalışıyor Bence asıl kırılma burada. Chatbot döneminde yapay zekâdan cevap alıyorduk. Agent döneminde ise yapay zekâya iş yaptırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla insanın rolü de değişiyor. Değerli olan yalnızca iyi prompt yazmak değil; hedefi, kontrol mekanizmasını, geri bildirimi ve sınırları doğru tasarlayabilmek. Çünkü daha fazla otonomi, daha az kontrol anlamına gelmemeli. Yapay zekâ kendi kendine tekrar çalışabiliyorsa şu sorular çok daha önemli hale geliyor: Doğru yaptığını nasıl anlayacak? Ne zaman duracak? Hangi kararı kendi verecek? Hangi noktada insana geri dönecek? Kötü tasarlanmış bir loop, yanlış bir işi yalnızca bir kez değil, çok daha hızlı ve defalarca yapabilir. Prompt engineering bitmedi, büyüdü Bu yüzden “prompt engineering bitti” demek doğru değil. Prompt hâlâ önemli; ancak artık daha büyük bir sistemin parçası: Prompt + bağlam + hafıza + araçlar + doğrulama + güvenlik sınırları + insan kontrolü.

Ve bu dönüşümü en iyi şu üç cümle anlatıyor:

*Dün yapay zekâya doğru soruyu sormayı öğreniyorduk.

*Bugün ona nasıl çalışacağını öğretiyoruz.

*Yarın ise ona ne kadar yetki vereceğimizi ve nerede durduracağımızı konuşacağız.

Prompt yetmiyor. Şimdi loop’u tasarlama zamanı.