Teknoloji dünyası son iki yıldır neredeyse tek bir kavramı konuşuyor: Yapay zekâ.

Her gün yeni bir model, yeni bir uygulama, yeni bir yatırım haberiyle karşılaşıyoruz. Ancak son haftalarda dünya teknoloji gündemine baktığımızda çok daha büyük bir dönüşümün hız kazandığını görüyoruz. Yapay zekâ artık tek başına yarışın konusu değil. Yeni rekabet alanının adı Deep Tech.Peki Deep Tech nedir?

Deep Tech; bilimsel keşifleri ileri mühendislikle buluşturan, uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan, yüksek katma değerli teknolojileri ifade ediyor. Yapay zekâ bu ekosistemin önemli bir parçası olsa da, Deep Tech bundan çok daha fazlasını kapsıyor. Kuantum teknolojileri, yarı iletkenler ve çip üretimi, robotik sistemler, biyoteknoloji, yeni nesil enerji teknolojileri, uzay teknolojileri ve ileri malzemeler bugün Deep Tech’in temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Görüyoruz ki dünya artık yalnızca daha akıllı yazılımlar geliştirmeye çalışmıyor; geleceğin ekonomik ve teknolojik gücünü belirleyecek altyapıyı inşa ediyor.

Bunun en somut örneklerini son günlerde görüyoruz. Almanya, daha önce kapattığı nükleer santral sahalarını füzyon enerjisi araştırmaları için değerlendirmeyi planlıyor. Avrupa’nın önde gelen girişimlerinden Proxima Fusion, yeni yatırımlarla çalışmalarını hızlandırırken, füzyon enerjisi artık yalnızca bilim insanlarının değil, devletlerin sanayi ve enerji politikalarının da öncelikli başlıklarından biri hâline geliyor.

Avrupa Birliği ise yarı iletken ve çip teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni yatırımlarını artırıyor. Çünkü yapay zekâdan otomotive, savunma sanayiinden sağlık teknolojilerine kadar hemen her sektörün temelinde artık çip teknolojileri bulunuyor. Çipi tasarlayan ve üreten ülkeler, geleceğin teknolojik rekabetinde de söz sahibi olacak.

Kuantum teknolojileri de laboratuvarlardan çıkıp gerçek hayata taşınmaya başladı. Avrupa’nın kuantum iletişim ağları kurma hedefi, yalnızca daha güçlü bilgisayarlar geliştirmek değil; geleceğin güvenli veri altyapısını oluşturmak anlamına geliyor.

Robotik alanında ise insansı robotlardan otonom üretim sistemlerine kadar çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yapay zekâ artık yalnızca bilgisayar ekranında çalışan bir yazılım değil; fabrikalarda çalışan robotların, lojistik sistemlerinin ve akıllı üretim hatlarının karar mekanizmasına dönüşüyor.

Tüm bu gelişmeler bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Yapay zekâ, aslında çok daha büyük bir dönüşümün görünen yüzü. Asıl yarış; bilimsel araştırmayı ürüne dönüştürebilen, mühendislik bilgisini yüksek teknolojiye aktarabilen ve bunu sürdürülebilir bir ekosistem hâline getirebilen ülkeler arasında yaşanacak.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu tablo önemli fırsatlar içeriyor. Güçlü üretim altyapımız, sanayi deneyimimiz ve yetişmiş mühendis insan kaynağımız bu dönüşüm için önemli avantajlar sunuyor. Ancak geleceğin rekabetinde yer alabilmek için yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu geliştiren bir ülke olmamız gerekiyor. Bunun yolu ise daha fazla Ar-Ge yatırımından, üniversite-sanayi iş birliklerinden, teknoloji girişimciliğinden ve nitelikli mühendislik insan kaynağından geçiyor.

Özellikle Bursa gibi üretimin merkezinde yer alan şehirler için Deep Tech yalnızca bir teknoloji kavramı değil; yeni bir sanayi vizyonu anlamına geliyor. Otomotivden makine sektörüne, tekstilden savunma sanayiine kadar birçok alanda rekabet gücünü belirleyecek unsur artık yalnızca üretim kapasitesi değil, teknoloji geliştirme kapasitesi olacak.

Yapay zekâ elbette bu dönüşümün en görünür aktörü olmaya devam edecek. Ancak geleceği şekillendirecek olan yalnızca algoritmalar değil; onları mümkün kılan çipler, kuantum sistemleri, robotlar, yeni nesil enerji teknolojileri ve bilimsel keşifler olacak.

Belki de artık kendimize şu soruyu sormanın zamanı geldi: Biz yapay zekâyı ne kadar kullandığımızı mı konuşacağız, yoksa Deep Tech çağında teknoloji geliştiren ülkeler arasında nasıl yer alacağımızı mı?

Çünkü geleceğin rekabeti yalnızca dijitalleşenler arasında değil; bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi birlikte üretebilenler arasında yaşanacak.