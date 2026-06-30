Bir konferans biter…Sahnedeki ışıklar söner. Salon yavaş yavaş boşalır. Kürsü kaldırılır, afişler toplanır, sandalyeler yeniden yerlerine dizilir.

Peki ya geriye ne kalır? Bizim için geriye kalan; birlikte kurulan hayaller, paylaşılan bilgiler, yeni başlayan dostluklar ve geleceğe dair tazelenen umutlardır.

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansımızın beşincisini geride bırakırken, aslında yalnızca başarılı bir organizasyonu tamamlamadık. Bir kez daha gördük ki; aynı ideale inanan insanlar bir araya geldiğinde, ortaya yalnızca bir etkinlik değil, bir etki çıkıyor.

Bu yıl "Mühendislik Zekâsının Yükselişi" temasıyla gerçekleştirdiğimiz konferansımızda, geleceğin dünyasını farklı pencerelerden değerlendirme fırsatı bulduk. Rol modelimiz,ilham kaynağımız Ufuk Tarhan, Yarının İşini Yarına Bırakma , T’leş ile nasıl T insan olacağız formlünü bize aktardı. Yapay Zeka Politikaları Derneği AIPA Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, teknolojinin ekonomiden topluma uzanan etkilerini bizlerle paylaştı. WSI London & Türkiye Yönetici Ortağı (Managing Partner), Yapay Zekâ Stratejisti ve Forbes Türkiye Yazarı Hande Ocak Başev, mühendislikten yapay zekâ mimarlığına uzanan dönüşüm yolculuğunu aktardı. Aionire Kurucu Ortağı, Arena Teknolohi Yönetim Kurulu Üyesi, Yapay Zeka ve Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, TUBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, yapay zekâ çağında mühendisliğin değişen rolünü ve yeni fırsatları değerlendirdi. "İlham Veren Kadınlar" panelimizde ise birbirinden değerli kadın liderler, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve KAGID Hatay Yönetim Kurulu Başkanı, KEBO A.Ş Başkan Vekili Çiğdem Kıral yalnızca başarı hikâyelerini değil; cesaretlerini, mücadelelerini ve geleceğe dair umutlarını da bizlerle paylaştılar.

Ancak bu konferansın gerçek başarısı yalnızca sahnedeki konuşmalarla ölçülemez. Aylar süren hazırlıkların görünmeyen kahramanları vardı. Her ayrıntıyı titizlikle planlayan Yönetim Kurulu Üyemiz ve organizasyon liderimiz Gökçe Yurdakul İleri liderliğinde çalışan Komisyonlarımız, Temsilcilerimiz, Yönetim Kurulumuz, Gönüllülerimiz, Destek veren sponsorlarımız, İş ortaklarımız, Üniversitelerimiz, Yerel yönetimlerimiz, Meslek Örgütlerimiz Basın mensuplarımız, Ve salondaki enerjisiyle bize güç veren yüzlerce katılımcımız. Her biri bu hikâyenin vazgeçilmez bir parçasıydı.

Bu yıl konferansımızın en anlamlı anlarından biri de, beş yıllık yolculuğumuz boyunca TÜMKAD'ın büyümesine katkı sunan kurucularımızı, komisyon başkanlarımızı ve temsilcilerimizi teşekkür plaketleriyle onurlandırmaktı. Çünkü kurumlar yalnızca hedefleriyle değil, o hedeflere gönülden inanan insanlarla büyür. Bu yıl aynı zamanda konferansımıza sanat da eşlik etti. "Mühendislik Zekâsının Yükselişi" teması, TÜMKAD’ın değerli üyesi sanatçı Sevil Arslan'ın eserleriyle farklı bir anlam kazandı. Bir kez daha gördük ki; mühendislik ve sanat aslında aynı sorunun peşindedir. Daha iyi bir gelecek tasarlamak…

Bugün TÜMKAD olarak 170'i aşkın üyemiz, temsilciliklerimiz, komisyonlarımız ve projelerimizle büyümeye devam ediyoruz. Ancak bizim en büyük kazanımımız sayılar değil. Birbirine güvenen insanlar. Birlikte üretmeyi seçen insanlar. Birbirinin elinden tutan insanlar. Çünkü biz biliyoruz…Gelecek tek başına inşa edilmiyor. Gelecek, birlikte yazılıyor.

Bu vesileyle; konferansımıza katkı sunan tüm konuşmacılarımıza, panelistlerimize, sponsorlarımıza, destekçilerimize, kurumlarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Alkışlar bitti.Ama geriye çok kıymetli bir şey kaldı. Birlikte başarmanın verdiği güven.Ve geleceğe dair hiç kaybetmediğimiz umut…