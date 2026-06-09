Son yılların en çok sorulan sorularından biri şu: “Yapay zekâ mühendislerin yerini alacak mı?” Asıl mesele yapay zekânın insanın yerini alması mı, yoksa yapay zekâyı kullanabilen insan ile kullanamayan insan arasındaki farkın giderek büyümesi mi?

Bugün sanayide, üretimde ve iş dünyasında yaşanan dönüşüm bize ikinci seçeneğin çok daha gerçekçi olduğunu gösteriyor. Yapay zekâ artık yalnızca rapor hazırlayan, veri analiz eden veya sorulara cevap veren bir teknoloji olmaktan çıktı. Yeni nesil sistemler; öğrenebiliyor, karar önerileri sunabiliyor, süreçleri optimize edebiliyor ve hatta belirli görevleri otonom şekilde yürütebiliyor. Üretim tesislerinde kalite kontrolünden bakım planlamasına, tedarik zincirinden enerji yönetimine kadar pek çok alanda yapay zekâ destekli uygulamalar hızla yaygınlaşıyor. Ancak burada kritik bir nokta var. Yapay zekâ kendi başına bir fabrika kuramaz. Bir üretim hattının neden durduğunu anlayamaz. Bir müşteri ihtiyacını yorumlayamaz. Bir ekipte güven oluşturamaz. Bir kriz anında liderlik yapamaz. Çünkü mühendislik yalnızca teknik hesaplamalardan ibaret değildir. Mühendislik; problem çözme, sistem düşüncesi, yaratıcılık, iletişim ve insan yönetimi becerilerinin birleşimidir.

Bugün yapay zekâ birçok görevi hızlandırıyor olabilir. Ancak hangi problemin çözülmesi gerektiğine, hangi verinin önemli olduğuna ve ortaya çıkan sonucun nasıl yorumlanacağına hâlâ insanlar karar veriyor. Aslında yeni dönemde mühendislerin değeri azalmak yerine artıyor. Çünkü yapay zekâ çağında en kıymetli kaynak bilgi değil; doğru soruyu sorabilme yeteneği. Bilgiye artık herkes birkaç saniyede ulaşabiliyor. Fakat hangi bilginin değerli olduğunu ayırt etmek, onu bir çözüme dönüştürmek ve iş sonuçlarına yansıtmak hâlâ insan zekâsının işi. Dünya genelinde yapılan araştırmalar da teknolojinin gelişmesine rağmen yüksek nitelikli teknik yeteneklere olan ihtiyacın büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve ileri üretim teknolojileri alanlarında yetişmiş insan kaynağı açığı birçok ülkede stratejik bir sorun olarak görülüyor.

Türkiye açısından baktığımızda ise durum daha da önemli. Ülkemizin yüksek katma değerli üretime geçebilmesi, küresel rekabette güçlenebilmesi ve teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer alabilmesi için daha fazla mühendise, daha fazla araştırmacıya ve daha fazla teknoloji liderine ihtiyacı var. Özellikle kadın mühendislerin iş gücüne daha güçlü katılımı, bu dönüşümün en önemli anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle geleceğin sorusu: “Yapay zekâ benim yerimi alacak mı?” değil, “Ben yapay zekâ ile birlikte ne kadar değer üretebileceğim” olmalıdır.

Çünkü gelecekte rekabet; insan ile yapay zekâ arasında değil, yapay zekâyı etkin kullananlar ile kullanamayanlar arasında yaşanacak. İnanıyorum ki mühendislik mesleğinin geleceği tam da burada şekillenecek. Mühendislik zekâsı; teknolojiyi yalnızca kullanan değil, ona yön veren akıl olmaya devam edecek. Yapay zekâ çağında ihtiyaç duyduğumuz şey daha az mühendis değil, daha vizyoner, daha çevik ve daha insan odaklı mühendislerdir. Geleceği teknoloji kuracak olabilir. Ama o geleceğe yön verecek olanlar yine insanlar olacak. Özellikle de mühendisler.