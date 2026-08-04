Tarih boyunca her büyük teknolojik dönüşüm, önce büyük bir heyecan yarattı; ardından aynı soruyu gündeme getirdi: "Acaba bu gerçekten bir devrim mi, yoksa geçici bir balon mu?"

1840'larda demiryollarına yapılan yatırımlar için de aynı eleştiriler yapıldı. Demiryolu şirketlerinin hisseleri hızla yükseldi, ardından sert düşüşler yaşandı. Elektrik altyapısına yapılan yatırımlar uzun yıllar sorgulandı. 1990'lı yılların sonunda ise internet şirketlerinin astronomik değerlemeleri tarihe "Dot-com Balonu" olarak geçti. Bugün aynı tartışma yapay zekâ için yaşanıyor. Ancak bu kez ölçek çok daha büyük. Microsoft, Alphabet (Google), Amazon ve Meta'nın yalnızca 2026 yılı için açıkladıkları sermaye harcamalarının toplamı 350 milyar doların üzerine çıktı. Bu bütçelerin büyük bölümü yapay zekâ veri merkezlerine, yüksek performanslı işlemcilere, ağ altyapısına ve enerji yatırımlarına ayrılıyor. Bu rakam, birçok ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasından daha büyük. Doğal olarak yatırımcıların aklındaki soru da aynı: ‘’Yapay zekâ gerçekten yeni bir sanayi devrimi mi, yoksa tarihin en büyük teknoloji balonlarından biriyle mi karşı karşıyayız?’’ Bu sorunun cevabı aslında geçmişte saklı. İnternet balonu patladığında binlerce şirket ortadan kayboldu. Fakat internet ortadan kaybolmadı.

Amazon, Google, Netflix ve bugün dijital ekonominin temelini oluşturan birçok şirket, tam da o dönemde kurulan altyapının üzerinde yükseldi. Başka bir ifadeyle; yatırım balonu söndü ama teknolojik devrim devam etti. Bugün yapay zekâ için de benzer bir tablo görüyoruz. Bazı şirketlerin değerlemeleri gerçekçi olmayabilir. Bazı girişimler beklentileri karşılayamayabilir. Bazı yatırımların geri dönüşü yıllar sürebilir. Ancak bütün bunlar, yaşanan dönüşümün büyüklüğünü değiştirmiyor. Çünkü bu kez yatırım yapılan şey yalnızca yeni bir yazılım değil. Asıl yatırım; geleceğin ekonomik altyapısına yapılıyor. Bugün veri merkezleri, geçmişin otomobil fabrikaları kadar stratejik kabul ediliyor.

Yapay zekânın ihtiyaç duyduğu işlem gücü o kadar büyük ki, dünyanın birçok bölgesinde yeni enerji santralleri ve elektrik iletim yatırımları doğrudan veri merkezlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın değerlendirmelerine göre önümüzdeki yıllarda veri merkezlerinin elektrik talebi hızla artacak ve yapay zekâ bu artışın en önemli nedenlerinden biri olacak. Bir başka dikkat çekici gelişme ise çip sektöründe yaşanıyor. NVIDIA'nın son birkaç yılda ulaştığı piyasa değeri, aslında yalnızca başarılı bir şirket hikâyesini anlatmıyor. Bu yükseliş, yapay zekâ çağında en değerli ürünün yalnızca yazılım değil; o yazılımı çalıştıracak hesaplama gücü olduğunu gösteriyor. Tıpkı sanayi devriminde çeliğin ve buhar makinelerinin kritik olması gibi, bugün de yüksek performanslı işlemciler yeni ekonominin temel yapı taşlarından biri hâline geliyor. Üstelik yarış artık yalnızca teknoloji şirketleri arasında yaşanmıyor. Enerji şirketleri, Yarı iletken üreticileri, Bulut hizmet sağlayıcıları, Telekom operatörleri, Altyapı yatırım fonları, ve devletler. Hepsi aynı ekosistemin parçası hâline gelmiş durumda. Yapay zekâ artık tek başına çalışan bir yazılım değil. Arkada; devasa veri merkezleri, binlerce grafik işlemcisi, yüksek hızlı iletişim ağları, güçlü enerji altyapısı ve küresel tedarik zincirleri bulunuyor.

McKinsey'in analizlerine göre üretken yapay zekâ, olgunlaştığında küresel ekonomiye yıllık 2,6 ila 4,4 trilyon dolar arasında ek ekonomik değer oluşturma potansiyeline sahip. Goldman Sachs ise yapay zekânın önümüzdeki on yılda küresel verimlilik artışının en önemli itici güçlerinden biri olabileceğini öngörüyor. Bu nedenle bugün tartışılan konu yalnızca yeni bir teknoloji değil, yeni bir ekonomik düzen ve belki de tarihin bize verdiği en önemli ders şu: Demiryolları yalnızca ulaşımı değiştirmedi. Elektrik yalnızca fabrikaları aydınlatmadı. İnternet yalnızca iletişimi hızlandırmadı. Her biri, ekonominin kurallarını yeniden yazdı. Yapay zekâ da büyük olasılıkla aynı yolu izleyecek. Bugün bazı yatırımların abartılı olduğu söylenebilir. Bazı şirketler beklenen başarıyı yakalayamayabilir. Hatta bir yatırım balonu oluştuğu da iddia edilebilir. Ancak teknoloji tarihi bize şunu gösteriyor: Balonlar şirketleri değiştirir. Gerçek devrimler ise dünyayı değiştirir.

Benim sorum ise şu ‘’ insanlık tarihinin bir sonraki büyük ekonomik dönüşümünün tam ortasında olup olmadığımız? ve görünen o ki, cevap her geçen gün biraz daha netleşiyor.