Yaz tatili biter bitmez birçok işletmede hareketli bir dönem başlar. Sonbahar fuarları yaklaşırken yeni ürünler son kontrollerden geçirilir, kataloglar basılır, stant hazırlıkları tamamlanır. Özellikle Eylül ve Kasım ayları arasında düzenlenen fuarlar, birçok firma için yılın en önemli organizasyonları arasında yer alır. Çünkü bu fuarlar yalnızca ürünlerin sergilendiği etkinlikler değil, aynı zamanda yeni iş birliklerinin kurulduğu, ihracat kapılarının aralandığı ve uzun süredir üzerinde çalışılan projelerin ilk kez görücüye çıktığı önemli buluşmalardır.

Ancak tüm bu hazırlık telaşı içinde bazen önemli bir konu geri planda kalabiliyor.

Ürününüz fuara hazır olabilir, standınız kurulmuş, kataloglarınız basılmış, müşterileriniz davet edilmiş olabilir. Peki ya ürününüzün tasarımı koruma altında mı?

İşte tam da bu noktada tasarım tescilinin önemi ortaya çıkıyor.

Fuarlar, yeni müşterilere ulaşmanın en etkili yollarından biri olduğu kadar, rakiplerin de sektördeki yenilikleri yakından takip ettiği platformlardır. Beğeni toplayan bir ürünün kısa süre sonra benzerlerinin piyasada görülmesi ne yazık ki şaşırtıcı değildir. Böyle durumlarda işletmelerin ilk tepkisi çoğu zaman, "Ürünümüzü kopyalamışlar." oluyor.

Ürününüzün dış görünüşü benziyorsa o ürün taklit ediliyordur. Taklidi korumanın tek yolu da o ürüne tasarım tescili almaktır. Ancak ürünün dış görünüşü, yani tasarımı, zamanında koruma altına alınmadıysa hak arama süreci çok daha zor ve yıpratıcı olabiliyor.

Bu nedenle fuar hazırlıkları yapılırken kendimize küçük ama önemli bir soru sormakta fayda var:

"Bu ürünün tasarım başvurusu yapıldı mı?"

Standın konumu, tanıtım materyalleri ve müşteri görüşmeleri ne kadar önemliyse, ürünün fikri mülkiyet haklarının korunması da en az onlar kadar önemlidir. Çünkü fuarda ilk kez sergilenen bir ürün, aynı zamanda kamuoyuna da ilk kez sunulmuş olur. Bu nedenle tasarım tescili konusunda doğru zamanlama büyük önem taşır. Bunun planlamasını yaparken tescil belgesinin gelme süresinin de 4-5 ayı bulduğu unutulmamalıdır.

Bugünlerde birçok firma sonbahar fuarları için hazırlıklarını sürdürüyor. Belki de hazırlık listenize ekleyeceğiniz tek bir madde, yıllarca süren emeğinizi ve başarınızı güvence altına alacak. Çünkü başarılı bir ürün geliştirmek rekabetin ilk adımı ama size başarı getirecek o ürünü koruma altına almak bir vizyondur.

Fuarların yeni iş birliklerine, güzel anlaşmalara ve başarılı projelere vesile olmasını diliyorum. Ancak tüm bu heyecanın içinde, hazırlık listenize küçük ama değerli bir not eklemeyi de unutmayın:

Tasarım tescili, fuardan sonra değil, fuardan önce düşünülmelidir. İyi haftalar