Uzun yıllar küreselleşmenin basit bir formülü vardı: Bir ürünü nerede daha ucuza üretebiliyorsanız orada üretin. Sermaye sınır tanımasın, tedarik zincirleri dünyanın dört bir yanına yayılsın.Şimdi dünya bu formülü yeniden yazıyor.

Çünkü ülkeler fark etti ki mesele artık yalnızca bir ürünü ne kadar ucuza ürettiğiniz değil; o ürünü üretebilmek için gereken teknolojiye, enerjiye, çipe, veriye, yapay zekâya ve mühendislik bilgisine kimin sahip olduğu. Yeni bir sanayi devriminin içindeyiz. Ancak bu kez yarış yalnızca şirketler arasında değil, ülkeler arasında.

ABD’nin son dönemde yarı iletkenler ve kritik teknolojiler konusunda attığı adımlar bunun en açık örneği. Washington artık yalnızca teknoloji geliştirmeyi değil, üretimi de yeniden ülke içine çekmeyi hedefliyor. Yarı iletkenlerden güneş teknolojilerine kadar birçok alanda yatırımlar teşvik edilirken ithalata karşı yeni koruma mekanizmaları tartışılıyor. Mesaj çok açık: “Teknolojiyi kullanmak yetmez. Onu üretmek zorundayım.”

Avrupa’da da benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Chips Act ile yarı iletkenlerde dışa bağımlılığı azaltmaya çalışan Avrupa Birliği, şimdi AI Gigafactories girişimiyle kendi yapay zekâ hesaplama altyapısını büyütüyor. Çünkü yapay zekâ çağında egemenlik yalnızca algoritmayı geliştirmekle kazanılmıyor. O algoritmayı çalıştıracak hesaplama gücüne de sahip olmanız gerekiyor.

Çin ise ölçek üzerinden ilerliyor. Bugün ülkede 150’nin üzerinde humanoid robot şirketi bulunuyor. Robotlar henüz fabrikalarda insanın yerini tamamen alabilecek seviyede değil; ancak Çin’in stratejisindeki önemli nokta bugünün robotunun ne kadar iyi olduğu değil. Yarının robot endüstrisinin ekosistemini bugünden kurmak.

Üstelik değişim yalnızca ABD ve Çin’de değil. Uzun yıllar serbest ticaretin en güçlü savunucularından olan Alman sanayisi dahi Çin’in devlet destekli üretimine karşı Avrupa’nın daha güçlü ticaret önlemleri almasını talep ediyor. Bütün bunlar bize tek bir şeyi söylüyor: Sanayi politikaları geri döndü. Peki Türkiye? Bence artık bizim de teknoloji tartışmasını başka bir seviyeye taşımamız gerekiyor. Kaç şirketimizin yapay zekâ kullandığını konuşmak önemli ama yeterli değil. Türkiye hangi kritik teknolojileri üretecek? Çip değer zincirinin neresinde olacak? Robotik ve otonom sistemlerde hangi yetkinlikleri geliştirecek? Sanayimizin ürettiği veri kimin elinde olacak? Ve bütün bunları geliştirecek insan kaynağını nasıl yetiştireceğiz?

Türkiye’nin otomotivden makineye, savunmadan beyaz eşyaya kadar güçlü bir üretim ve mühendislik kültürü var. Ancak yeni dönemde yalnızca üretim kabiliyeti yeterli olmayacak. Üretimin üzerine yapay zekâ, yazılım, robotik, ileri malzeme, yarı iletken, enerji teknolojileri ve veri yetkinliğini koyabilen ülkeler öne çıkacak.

20. yüzyılda bir ülkenin sanayi gücünü fabrikalarının sayısı belirliyordu. Şimdi yeni sorularımız var: Fabrikayı çalıştıran zekâ kimin? Çip kimin? Veri kimin? Robot kimin?tüm sistemi tasarlayan mühendislik bilgisi kimin?

Dünya yeniden sanayileşiyor. Fakat bu kez bacalarla değil; çiplerle, algoritmalarla, robotlarla, veri merkezleriyle ve mühendislik bilgisiyle. Türkiye’nin önündeki soru artık “Bu dönüşümü takip edebilecek miyiz?” olmamalı. Yeni sanayi düzeninde teknolojiyi kullananlardan mı olacağız, yoksa teknolojiyi üreten ve oyunun kurallarını belirleyenlerden mi?

Çünkü bu kez yarışın sonunda yalnızca pazar payı değil, ekonomik bağımsızlık kazanılacak.