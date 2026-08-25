Yaz ayları tatil aylarıdır. Okullar kapanır, şehirler biraz boşalır, yollar kalabalıklaşır. Kimimiz aylar öncesinden bir sahil kasabasının hayalini kurar, kimimiz birkaç günlük bir kaçamak için fırsat kollarız. Deniz, güneş, biraz dinlenmek… Tatil çoğumuz için bütün bir yılın sonunda kendimize ayırdığımız küçük bir nefes alanıdır.

Ama son birkaç yıldır tatil planlarının başında başka bir konu var: Fiyatlar.

Otele bakıyoruz, pahalı. Restorana gidiyoruz, pahalı. Ulaşımı, plajı, yemeği, içeceği eklediğimizde birkaç günlük tatilin maliyeti birçok aile için ciddi bir bütçeye dönüşüyor. Sonra ister istemez şu soruyu soruyoruz: “Bu paraya gerçekten değer mi?”

Bence, Türk turizminin bugün üzerinde düşünmesi gereken asıl sorulardan biri bu. Bir tarafta kendi ülkesinde tatil yapmakta giderek daha fazla zorlanan yerli turist, diğer tarafta Türkiye'nin fiyatlarını rakip ülkelerle karşılaştıran yabancı turist var. Ortada ise artan maliyetler, nitelikli personel bulmakta zorlanan işletmeler ve değişen dünyayı eski yöntemlerle yönetmeye çalışan bir sektör duruyor.

Rakamların arkasına baktığımızda tablo daha net.

Türkiye 2025 yılında yaklaşık 63,9 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçi sayısı yüzde 2,7 arttı. Ancak 2026'nın açıklanan verileri biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 geriledi. İlk çeyrekte ise yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın sayısı yüzde 13,1 arttı.

İnsanların yurt dışına seyahat etmesi elbette kötü bir şey değil. Fakat kendi vatandaşımız Türkiye'de yapacağı tatilin hesabını yaptıktan sonra başka ülkelerdeki alternatiflere bakmaya başlıyorsa bunu sorgulamamız gerekir.

İç turizm rakamları da önemli şeyler söylüyor. 2025 yılında yerli turistin seyahat harcaması yüzde 32,4 artarak yaklaşık 555 milyar liraya çıktı. Buna rağmen toplam geceleme sayısı yüzde 1,6 azaldı. Üstelik yaklaşık 476 milyon gecelemenin 313 milyonu arkadaş veya akraba evinde gerçekleşti.

Bu rakam bana göre önemli bir değişimin işareti:

- Türk insanı seyahat etmekten vazgeçmiyor, seyahat etme biçimini değiştiriyor.

Otel yerine yazlık, pansiyon yerine akraba evi, uzun tatil yerine birkaç günlük kaçamak tercih ediliyorsa bunu yalnızca satın alma gücüyle açıklayıp geçemeyiz. Turizm ürününün fiyatı ile müşterinin aldığı hizmet arasındaki ilişkiye de bakmalıyız. Çünkü müşteri “pahalı” dediğinde belki yine satın alabilir. Ama “Bu para bu hizmete değmez” demeye başladığında iş değişir. Dış turizmde de mesele burada başlıyor.

Türkiye yıllarca güçlü bir fiyat-performans destinasyonuydu. Denizimiz, iklimimiz, mutfağımız, tarihimiz, tesislerimiz ve hizmet kültürümüz bize önemli avantajlar sağladı. Ama dünya da boş durmadı. Yunanistan, İspanya, Mısır, Hırvatistan ve diğer Akdeniz ülkeleri aynı turist için bizimle yarışıyor. Bugünün turisti birkaç dakika içerisinde uçak biletini, oteli, restoranları ve müşteri yorumlarını karşılaştırabiliyor.

Ve sonunda şu soruyu soruyor:

- “Ödediğim paranın karşılığında Türkiye bana rakiplerinden daha iyi ne sunuyor?”

Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki gerçek sınavlarından biri bu olacak.

Üstelik turizm sadece otellerden ibaret değil. Turist havalimanına indiği andan itibaren ülkeyi değerlendiriyor. Bindiği taksi, yürüdüğü sokak, girdiği restoran, gördüğü temizlik, ödediği hesap, esnafın davranışı. Belediye’nin temizliği de turizmdir, taksicinin davranışı da. Restorandaki fiyat politikası da turizmdir, sahildeki hizmet de.

Bir de işin insan tarafı var.

Sektör yıllardır “nitelikli personel bulamıyoruz” diyor. Belki artık soruyu tersinden sormalıyız:

- Biz nitelikli insanların uzun yıllar çalışmak isteyeceği bir turizm sektörü yaratabildik mi?

Sezon başında çalışan bulup birkaç ay yoğun çalıştırmak, sezon sonunda kadroyu küçültmek ve sonraki yıl yeniden aynı insanları aramak sürdürülebilir bir insan kaynakları politikası değil.

Bir oteli birkaç yılda yapabilirsiniz. İçini son teknolojiyle donatabilirsiniz.

Ama iyi bir aşçıyı, iyi bir servis çalışanını veya başarılı bir otel yöneticisini birkaç ayda yetiştiremezsiniz.

- Beş yıldızlı bina yapmak başka şeydir, beş yıldızlı hizmet verecek insan yetiştirmek başka şey.

Belki de bu nedenle yıllardır sorduğumuz soruyu değiştirmemizin zamanı geldi.

“Bu yıl kaç turist geldi?” sorusunun yanına şunları da koyalım:

Neden Türkiye'yi tercih etti? Ne kadar kaldı? Ne kadar harcadı? Aldığı hizmetten memnun kaldı mı? Bir daha gelir mi? Türkiye'nin denizi hâlâ güzel. Güneşi, tarihi, mutfağı, coğrafyası, tesisleri ve misafirperverlik kültürü hâlâ elimizde. Sorun potansiyelimiz değil. Sorun, elimizdeki bu potansiyeli değişen dünyaya göre nasıl yönettiğimiz. Şimdilik tabloyu ortaya koyalım. Turizmin sorunlarını konuşmak kolay; asıl mesele bundan sonra ne yapacağımız.

Türkiye turizmde yeniden nasıl güçlü bir hikâye yazabilir? Onu da önümüzdeki yazıda konuşalım.