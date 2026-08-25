Ülkemizde tekdüzen hesap planı, bilgisayarlı muhasebe Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup uygulanmaktadır. Bağımsız denetim konularını dünyadaki benzerleri gibi ele alan Kamu Gözetimi Kurumu da kurularak çok ciddi bir mevzuat hazırlanmış ve tatbik edilmektedir.

Bunlardan başka bir de İÇ DENETİM konusu da uygulanmakta, özellikle iç denetim konusunda Türkiye iç denetim enstitüsü kurulmuş ve İç denetim konusunda da 2012 li yıllardan itibaren ciddi yayınlar yapılmaya başlanmıştır.

Nedir İç denetim?

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

A. İç denetim kurumun risk yönetimi,

B. kontrol ve

C. yönetişim süreçlerinin

etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Kısaca iç denetimle ilgili bazı bilgiler verelim.

Aynı konudan bağımsız denetim mevzuatı da bahsetmekte, özellikle iç denetimin yapılmasının bağımsız denetimin sonuçlarını, kalitesini artıracağını belirtmektedir.

Güçlü bir iç denetim departmanının varlığı, bağımsız denetim sürecini sadece hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda denetimin derinliğini ve kalitesini de artırır.

İç denetim faaliyetlerinden gerekli yararın sağlanabilmesi için, iç denetçinin kurum içinde bağımsız ve tarafsız olarak çalışmasına imkân sağlanması gerekmektedir.

• Ancak iç denetime güven bağımsız denetçilerin her aşamada mesleki şüphecilik anlayışı nedeniyle kolay gerçekleşmemektedir.

• İç denetimde, bağımsız risk değerlendirmeleri yapılır ve bu riskleri yönetmek ve azaltmak için uygulanan kontrollerin ve önlemlerin etkili olduğuna dair bağımsız güvence sağlanır.

Görüldüğü gibi ülkemizde muhasebe sistemi, iç denetim ve bağımsız denetim uygulamaları sonunda bağımsız denetim ve işletmenin raporlarının düzgün çıkmasını ve kurum hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayan sistemlerden biridir.

Gerek iç denetim ve gerekse bağımsız denetim işletmeler için vazgeçilmez uygulamalardır.

Yazımız konusu görüldüğü gibi iç denetimin ne olduğunu, diğer denetim sistemlerine ne gibi yararları olduğunu kısaca açıklamaktadır.

Tabii, işletmelerin iç denetim, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri ile birlikte bağımsız denetimi de uygulaması kesinlikle çok faydalı sonuçlar doğuran uygulamalardır.

Belirli bir çalışma disiplinine ulaşmış firmalar iç denetimi de yaptıkları takdirde kesin ve ciddi sonuçlar elde eder ve PİYASANIN YIKICI RÜZGARLARINDAN ETKİLENMEZ.

Ülkemizde de birbirini tamamlayan bu çalışmaların – dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi – uygulanması gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Şu anda ülkemizde bir çok işletme gerek iç piyasa ve gerekse dış piyasada yaşayabilmek, gelişebilmek için çok zorlu mücadeleler vermektedir. Öyle ise iç denetim ve bağımsız denetim konusunu birlikte uygulamaları daha iyi olacaktır.