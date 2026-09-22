Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine yurt dışından hizmet temini birçok ticari teşekkül açısından büyük önem arz etmekte ve vergisel uygulamalarda bir takım farklılıklar taşımaktadır.

Muğla Defterdarlığı E-93996897-130-57021 sayılı özelgesi ile konuya dair bir takım görüş ve açıklamalarda bulunmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Hizmetin Türkiye'de Yapılması" başlıklı (I/A-6.2) bölümünde;

"Hizmet ifalarında işlemin Türkiye'de yapılmış sayılması için, 3065 sayılı Kanunun (6/b) maddesine göre hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerekir.

Hizmetin Türkiye'de yapılmış sayılması için belirtilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmez. Şartlardan herhangi birisinin oluşması halinde hizmet, Türkiye'de yapılmış sayılır. Bir diğer ifade ile hizmet Türkiye'de yapılmışsa, hizmetten hangi ülkede faydalanılırsa faydalanılsın işlem Türkiye'de yapılmış sayılır ve vergiye tabi olur. Hizmetin başka bir ülkede yapılması halinde bu hizmetten Türkiye'de faydalanılmış ise işlem yine Türkiye'de yapılmış sayılır."

açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, iirket tarafından KKTC'de faaliyet gösteren şirkete Girne'de yapılacak olan dört aşamalı inşaat projesinin gerçekleştirilmesine yönelik verilen söz konusu hizmetler Türkiye'de ifa edilmediğinden ve hizmetlerden Türkiye'de faydalanılmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

Ayrıca, KKTC'de gerçekleşmesi planlanan söz konusu inşaat projesine ilişkin Türkiye'de yerleşik alt taşeron firmalar tarafından KKTC'de verilen hizmetler de esasen yurt dışında verildiğinden ve yurt dışında yararlanıldığından KDV'nin konusuna girmediği yönünde görüş bildirilmiştir.