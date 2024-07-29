TTK m.39 (1) hükmüne göre, “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.”

Buna göre, anonim şirketin ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapması emredici bir hükümdür. Ayrıca anonim şirket, ticari işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri ticaret unvanı altında imzalamadığı takdirde, kendisi için hukuki sonuç doğurmaz. Örneğin; anonim şirketin kambiyo senedi düzenlemesi, sözleşme kurması, yetki belgesi vermesi, fatura düzenlemesi gibi ticari işletmesiyle ilgili senet ve belgeleri ticaret unvanı altında imzalaması zorunludur.

Ticaret unvanı bir ticari işletmenin sahibinin adıdır. Ticaret unvanı işletmenin sahibi olan anonim şirketi göstermekle birlikte, bir ticari işletmeyi diğer işletmeden ayırmak konusunda dolaylı bir işleve de sahiptir. Ticaret unvanı, ticari işletmenin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiyi işaret ederek, bir taciri diğer tacirden ayırmakla birlikte, bir ticari işletmeyi diğer işletmeden tefrik etmek konusunda da dolaylı bir işleve sahiptir.[1]

Tacir olmayanlar, ticaret unvanı kullanamazlar.

Ticaret siciline tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, anonim şirket işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde kendisinin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile anonim şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise, tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır. Bunlar, söz konusu belgelere yazılması bakımından kanuni asgariyi göstermektedir. Anonim şirket bunlara eklemeler yapabilir. Nitekim, anonim şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır (TTK m.39/2).

Ticaret unvanlarının gerçek durumu yansıtması, aldatıcı, yanıltıcı veya yanlış izlenim uyandırıcı ya da başkalarının ticaret unvanları ile karışıklık yaratıcı olmaması gerekir. Bazı hallerde istisna olarak ticaret unvanının gerçek durumu yansıtmamasına izin verilebilmektedir. Tacir (anonim şirket) ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan bazı değişikliklerle ilgili olarak bu değişikliklerin unvana yansıtılmamasına izin verilmektedir.[2]

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

[1] Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012/01, Bası 5, s.23

[2] Aslan, İ.Y. - Ergün, M.: Ticaret Hukuku, Ankara 2005, s.54