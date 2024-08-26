Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gündeminin ön sıralarında kent içi ulaşımındaki sorunlar ve bu sorunları giderecek yeni projeler vardı. Zamanında 1050 Konutların OSB’de çalışanlar için yapıldığını ama çalışanlara sahiplendirilemediğini, bugün onların çoğunlukla kentin doğusunda yaşadıklarını vurguladı. Kentin doğusundaki Gürsu’dan, Kestel’den, Yıldırım’dan her gün otobüslerle OSB’ye işçi taşındığını, 1050 konutlarda oturanların bir bölümünün de çalıştıkları Gürsu ve Kestel’deki sanayi bölgelerine gittiğini hatırlattı. Bu hareketlerin de Acemler kavşağını ve kent içi ulaşımı kilitlediğini söyledi. Bu sorunun çözümü için acil 20 kilometrelik yeni metro hattı kazandırmak gerektiğini, kent içinde ulaşımı mutlaka kolaylaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Bu açıklamayı okurken gözlerimin önünde BursaRay’ın oluşum süreci canlandı ve projede esas alınan işletme düzeninin kurulmasıyla kent içi ulaşım sistemindeki kazanımları Sayın Başkanla paylaşmak istedim.

Belediye Başkanlığım döneminde başlayan BursaRay sürecine göz atalım. Hatırlarsınız, 1994’teki yerel seçim öncesi rahmetli Teoman Özalp, Heykel’den başlayıp OSB’de biten 13,5 km hat ve 77 vagon alımını içeren sözleşmeyi imzalamak üzereyken, benim önerim üzerine, beni kırmamak için bu imzayı seçim sonrasına bırakmıştı. Biz Teoman Başkan ile lisede sınıf arkadaşı, İTÜ’de de Gümüşsuyu yurdunda, aynı odada beş yıl yan yana yatmış, yakın arkadaştık, ama kader bizi siyasi rakip yapmıştı. Seçimi ben kazandım ve önüme ilk gelen dosya bu sözleşme idi. Raylı sistem benim mühendislik yaşamımda yer almayan bir konuydu, ama DSİ’deki çalışma alışkanlığım beni bu konuyu derinlemesine incelemeye soktu ve Avrupa Raylı Sistemler Birliği ile tanıştırdı. Bursa 77 vagon alacak şehir olma vasfıyla Birlik tarafından yakın takip ediliyordu. Onlarla konuşmam sonucu bana İngiliz Prof. Lesly’i danışman olarak gönderdiler. Prof. Lesly Bursa’ya geldi, önce hem kentin nüfus büyüklüklerini, hem imar planındaki yerleşim alanlarını inceledi ve ilk aşamada nüfusun yoğun olduğu bölgede, Arabayatağı-OSB arasındaki doğu-batı hattının yapımını, daha sonraki yıllarda kuzey yönünde Yalova Yolu hattının yapılabileceğini önerdi. Biz de ihale kapsamına doğu-batı hattının 23,5 km’lik bölümünün yapımı ve 47 vagon alımıyla ihaleye çıktık.

Prof. Lesly, BursaRay devreye girdiğinde otobüs hatlarının BursaRay’a dik çalıştırılmasını, AKTARMALI ULAŞIM SİSTEMİNİN devreye sokulmasını, böylece ulaşımda taşıma kapasitesinin yükseltilmesini de önerdi. Biliyorsunuz ben ihale öncesi, düşük faizli Alman Hükümet kredisi temin ederek, hem hat yapım ihalesini yaptım ve inşaat temelini attım, hem de 47 adet vagon alımını gerçekleştirdim. Ama işi bitirmek bana nasip olmadı. Sistem işletmeye alındığında Prof. Lesly raporuna göz atılmadı, otobüsler eski güzergahlarında BursaRay’a paralel hatlarında çalışmaya devam ettiler, halen de ediyorlar.

Bu bilgileri sunduktan sonra Sayın Mustafa Bozbey’e sesleniyorum;

Gelin BursaRay hattı boyunca çalışan otobüs hatlarını, BursaRay’a dik çalışan ve her istasyonu güneyden ve kuzeyden besleyen, hatlara dönüştürün ve de aktarmalı ulaşım sistemini işler hale sokun. Yoğun saatlerde BursaRay sefer aralarını 3 dakikaya indirin.

Bursalılara da sesleniyorum; Sizler de gelin kent içi ulaşımınızı yaparken özel araçlarınızdan vazgeçin, bu aktarmalı ulaşım sistemini benimseyin, ulaşımınızı bu düzen içinde planlayın ve de gerçekleştirin.

Tüm OSB’lerin yöneticilerine de sesleniyorum; Sizler de kent içindeki servis araçlarınızı mümkün olduğunca en aza indirin ve çalışanlarınızın işlerine Otobüs+BursaRay ulaşım sistemini kullanarak gelmelerini, dönmelerini sağlayın.

Bir de işlerine kendi özel arabalarını kullanarak gidenlere sesleniyorum; Sizler de işyerleriniz birbirine yakın komşularınızla anlaşarak, örneğin 4 komşu, her hafta birinizin arabasını kullanarak, trafiğe 4 yerine 1 arabayla çıkın, bu sistem ABD’de çok yaygın işletiliyor.

Evet, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İş İnsanlarımız, Kıymetli Hemşerilerim, gelin hepimiz bu düzeni benimseyelim ve de uygulayalım. Böylece bugün için yeni yatırım yapmadan, BursaRay taşıma kapasitesini artırarak KENT İÇİ ULAŞIMIMIZI akışkan hale sokalım. Ne dersiniz?