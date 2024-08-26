Değerli Okurlar,

Geçtiğimiz günlerde bir yerlerde; halkı dolandıran bir kadın serbest bırakılmış ve halktan bir kesim bu olayı destek vererek kutlamış. Neye yanarsın;

- Adalete mi?

- Halka mı?

- Kamu vicdanına mı?

- Bunun ceza mı yoksa teşvik olduğuna mı?

- Dünyadaki görüntüye mi?

Bu durum; dört sene önce paylaştığım bu yazıyı tekrar paylaşmamı gerektirdi.

Hikâye o ki; tarihte bir ülkenin başkentinde, birisinin ölümü meydandaki çanı çalarak duyurulurmuş. Ölen kişi;

- Halktan biriyse çan bir kez,

- Ülkenin ileri gelenlerinden biriyse çan iki kez,

- Kral ölürse çan üç kez çalarmış.

Bir gün, iki kişi arasında; bir tarafın herkesçe haklı olduğuna şahit olduğu bir olay yaşanmış ve haklı olan kişi hakkını o günkü adalet sistemine başvurarak aramış. Ancak, sonuç haklı olanın aleyhine sonuçlanmış. Günün devamında meydandaki çan çalmaya başlamış, 1, 2, 3; halk “eyvah kral öldü” diyerek meydana koşturmaya başlamış. İnsanlar koşarken 4 ve 5. çan sesini de duymuşlar ve kral da dahil herkes meydan da toplanmış, merakla çalan adama bakıyorlarmış.

- “Ey vatandaş, çanı 5 kere çaldın, kral da ölmemiş, çıldırdın mı, kim öldü” demişler,

- Cevabı, haklı olduğu durumda haksız bulunan vatandaş vermiş; “ADALET ÖLDÜ”.

Yani; her çağda “Adalet Her şeyin Üstündedir”

Hukukun üstünlüğü, olabildiğince hızlı ve mutlak adil sonuçlanması; insanlık ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Hiçbir kişi, mevki ve kurum için hiçbir taviz, iltimas, gecikme, menfaat kabul edilemez. Her birey; özgürce, korkusuzca, sonucundan endişe etmeden adalet sistemine güvenmelidir. Kimse, kendi adaletini bağımsız arayıp yerine getirme adaletsizliğine düşmemelidir.

Çocukluğumda; haklı olan haksız olana “bak seni dava ederim, mahkemede cevabını alırsın” derdi ve haksız olan bu tehditten korkardı. Uzun zamandır; haksız olan haklı olana diyor ki “istediğin yere şikâyet et”. Sizce bu neyin göstergesi?

Ayakta duran bir bedenden iskeleti çıkardığınızda, beden yerine yerde bir et yığını kalır. Bence adalet; bir ülkenin iskeletidir ve mutlaka muhafaza edilmelidir. Dün güce sahip olanlara bugün, bugün güce sahip olanlara yarın adalet gerekebilir.

Belki de “çanına ot tıkamak” deyimi, bir daha adaletsizlik yaptırmamak için bu hikâyeden türemiştir!

Adaletin pusulasının şaşmaması ve en kısa sürede doğruyu göstermesi dileğiyle…

Saygılarımla