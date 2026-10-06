Değerli Okurlar,

Bu hafta sizlerle; Aziz Nesin'in öykü ve taşlamalarından, Yücel Erten tarafından uyarlanan Azizname tiyatro oyunundaki ünlü ve sarsıcı “Alacakaranlık” tiradını paylaşmak istiyorum.

“Olmaz ol alacakaranlık!

yerin dibine bat alacakaranlık!

evin ocağın sönsün alacakaranlık!

onulmaz dertlere düşesin de sürüm sürüm sürünesin alacakaranlık!

dilerim, ettiğini bulasın, kan kusasın...

sancıdan, sızıdan inliyesin!

can alıcıya can vermeyesin.



alacakaranlık, ne karanlıktır, ne aydınlıktır; ikisi ortası, aydınlıktan uzak, daha çok karanlığa yakın.

alacakaranlık bir kandırmacadır, aldatmacadır, yutturmacadır, oyalama, göz boyamadır.

karanlık, gecedir, her gecenin de bir sabahı olur.

ama alacakaranlıkların hiç yoktur sabahı, bir sürüncemedir, sürer gider...

ne aydınlık, ne karanlık...

varsa da yok...

yoksa da var...

var gibi de yok,

yok gibi de yine var...



kanunlar hem var, hem yok...

kimine var, kimine yok.

kimi zaman var, kimi zaman yok.

kimi yerde var, kimi yerde yok.

insan hakları, hani varımsı da yokumtrak;

demokrasi; demokrasisimsi...

sosyal adalet; sosyal adaletimsi...



varımtrak yokumsu...

tatlımtrak acımsı...

salımtrak ama çarşambamsı...

batılımsı da doğulumtrak...

ilerimsi de biraz gerimtrak...



alacakaranlık, insanlara karanlığın aydınlıktır diye yutturulmasıdır: karanlığımsı da aydınlığımtrak...

karanlık, aydınlığın düşmanıdır.

alacakaranlık, hiçbir şeyin ne dostu, ne de düşmanıdır.

alacakaranlık ne tezdir, ne antitezdir, ne sentezdir.

o, Allah’ın belası pis bir şeydir.



olmaz ol alacakaranlık!

başın kel ola!

gözün kör ola!

yerin dibine bat da bir daha çıkma!

gel ey aydınlık, gel!”

Geçtiğimiz günlerde zamansız kaybını yaşadığımız Sanatçı Serhat Kılıç’ın yorumundan ekli bağlantıda dinleyebilirsiniz… https://www.youtube.com/watch?v=NV6Z-wwAT2A

Saygılarımla