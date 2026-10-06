9-10-11 Ekim 2026 tarihinde Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odasında 10’uncu Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı yapılacaktır.

Çalıştay, MUFAD (Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği) ile Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası iş birliği ile Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda meslektaşlara sunum ve konuşmalarla epey ağır bir programla yapılacaktır.

Çalıştayın konusu aşağıda detaylarını verdiğimiz “Finansal Raporlamada Güncel Uygulamalar ve Yeni Standartlar” olacaktır.

Konuları daha yakından incelediğimizde:

a. TFRS ve BOBİ FRS Uygulamaları

b. Konsolidasyon ve Ortaklıklar

c. İşletme Birleşmeleri

d. KAGİ FRS Uygulamaları ‘nın çalıştay konusu olduklarını görmekteyiz.

Birinci Gün:

9 Ekim 2026 Cuma günü çalıştay saat 14’te kayıt ve açılış konuşmaları ile başlayacak, birinci oturum saat 17’ye kadar devam edecek olup Prof. Dr. Yakup Selvi tarafından TFRS VE BOBİ FRS kapsamında kısa vadeli hisse senedi yatırımları, sınıflandırma, ölçüm ve raporlama konularını içerecektir.

İkinci Gün:

10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10’da çalıştay Prof. Dr. Yıldız Ayanoğlu tarafından verilen TFRS VE BOBİ FRS kapsamında işletme birleşmeleri konusu ile devam edecektir. Öğle yemeğinden sonra ise Prof. Dr. Münir Şakrak tarafından TFRS VE BOBİ FRS kapsamında iş ortaklıkları, müşterek yatırımlar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve konsolidasyon konusu anlatılacaktır.

Daha sonra KGK UZMANI Şeyda Adak Kızılhan ve yine KGK UZMANI Hatice Sevde Ocak tarafından kar amacı gütmeyen kuruluşlar için finansal raporlama standardı yani KAGİ FRS açıklanacaktır.

Üçüncü Gün:

11 Ekim 2026 Pazar günü saat 10,30’da Çalıştay KGK UZMANI Şeyda Adak Kızılhan ve yine KGK UZMANI Hatice Sevde Ocak tarafından Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Finansal Raporlama Standardı’nın (KAGİ FRS) tanıtılması ile saat 12’de sona erecektir.

Burada özellikle şunu belirtmeliyim, çalıştay içeriği çok dolu bir programa sahiptir. Çalıştaya katılacak meslektaşlarımız, ağır fakat zevkli ve doyurucu bir program ile karşı karşıya geleceklerdir. İştirakçi meslektaşlarımızın programdan elde edecekleri bilgi ve fayda, burada anlatamayacağım kadar büyük ve değerli olacaktır diye düşünüyorum.

Meslektaşlarıma şimdiden başarılar dilerim.