BTSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri 1 Ekim 2026 Perşembe günü yapıldı.

Sonuçların Bursa ve Bursalımıza, Sanayicimize, Ticaret erbaplarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Dilekler hep böyledir. Dönem sonlarında, vaatler, umulanlar neydi, gerçekleşenler ne diye bir araştırma genelde bir araştırma yapılmaz yada kamuoyuna yansımaz ve yeni dönem tercihlerini çok etkilemez. Genelde mevcut düzenlerin bozulması istenmez.

Ortada çok açık bir gerçek vardır. Sanayi odalarının, Ticaret odalarının, Sanayi ve Ticaret odalarının maddi gelirleri ve imkanları oldukça fazladır ve bu gücü kullanma yetkisi, doğal bir ayrıcalık yanında toplumda bir mevki sağlar. Bu nedenle gençlerin önünü açalım, farklı projelere fırsat tanıyalım benzeri düşünceler genelde yok sayılır. Aynen takım tutar gibi başkan kollanıp, alttakiler dahil bütün koltuklar muhafaza edilmeye çalışılır.

Şöyle bir bakalım. Benzer ayrıcalıkları elde etmek nasıl bir cazibe merkezi olmuş ve nasılda çok arzulanıyor. Mesela:

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) başkanı sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu 71 yaşında ve 25 yıldır kurumun başkanı.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) başkanı sayın Faik Yavuz 73 yaşında ve 27 yıldır kurumun başkanı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanı sayın Bendevi Palandöken 77 yaşında ve 21 yıldır kurumun başında idi. 30 eylül 2026 günü yapılan 22. dönem seçimlerinde adaydı ancak salondaki tepkiler nedeni ile adaylıktan çekildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı sayın Şemsi Bayraktar 68 yaşında ve 23 yıldır kurumun başkanı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) başkanı sayın Abdulkadir Akgül 67 yaşında ve 26 yıldır kurumun başında.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) başkanı Ergün Atalay 65 yaşında ve 13 yıldır kurumun başında.

Koltuğa oturanlar kalkmak, bırakmak istemiyor. Belli ki koltuğun, insanın kendisini aşan bir gücü, mahareti var.

Sayın İbrahim Burkay’da, 13 yıldır Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta ve 63 yaşında. Bu dönemde rakibi olan diğer aday sayın Özer Matlı 58 yaşında. 8 ekimde seçimlerin ikinci ayağı olacak ve yönetim kurulu ile başkan seçilecek.

Kamuda yaş haddi 65’tir. Sanıyorum böyle giderse en az 75 yapmak zorunda kalacaklar.

Yapay Zeka Dönemlere Göre Verimlilik Analizini şöyle yapıyor.

1. Dönem (Tanıma ve Yapılanma): İlk 2-3 yıl genellikle adaptasyon dönemidir. Başkan kurumun mali durumunu, üye yapısını ve işleyişini çözer. Projelerin temelleri bu dönemde atılır ancak meyveleri henüz tam olarak toplanamayabilir.

2. Dönem (En Yüksek Verim): Başkanlığın altın çağıdır. İlk dönemdeki tecrübesizlik geride kalmıştır. Bürokrasi ve çevre ilişkileri (fonlar, sponsorlar, kamu kurumları) oturmuştur. Projeler bu dönemde hızla hayata geçer ve maksimum verim elde edilir.

3. Dönem (Kurumsallaşma ve Doygunluk): Eğer dernek büyük ölçekliyse, 3. dönem başlanan projelerin tamamlanması ve kurumsallaşmanın sağlanması için faydalı olabilir. Ancak bu dönemin sonuna doğru "metal yorgunluğu" ve fikirsel tıkanmalar baş gösterebilir.

Uzun Süreli Başkanlığın Riskleri: Başkanlık süresi 10 yılı aştığında genellikle verimlilik düşer ve İşletme Körlüğü başlar. Kurumdaki eksiklikler ve hatalar başkan için “normalleşmeye" başlar, yenilikçi fikirlerin önü kapanır. kişiselleşme başlar. Kurum kendi kimliğinden sıyrılarak "başkanın kurumu" algısına bürünür.

Eğer ülkemiz gelişsin istiyorsak gençlerin önünün açılması şart. Ve istisnai özellikte kurumlar dışındaki kurumlarda başkanlık süresinin 3 dönemle sınırlandırılması önemle düşünülmeli. Bu sağlanabilirse kurumların verimliliği önemli ölçüde artarken oransal olarak suistimallerin azalması ihtimali de doğal olarak yükselecektir. Bu bir öneri yada fikir değil kanıtlanmış gerçektir.