Bugünlerde 7524 sayılı yasa ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Enflasyon düzeltmesi kesin yürürlüğe girdi. Yıl sonlarında yapılan yağmur gibi düzenleme ve değişiklikler yazın bu sıcak Ağustos ayında da yapılmaya devam ediyor. Bunun yanında bir de ne görelim: 13 Ağustos 2024 tarih ve 32631 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (Tahsilat genel tebliği Seri: A sıra no. 1’de değişiklik yapılmasına dair Seri A Sıra No. 16 sayılı bir tebliğ yayımlandı.

Tahsilat genel tebliğleri ve bu tebliğlerde değişiklik en az yasalardaki değişiklikler kadar önemli olduğu için bu tebliği yazımıza konu olarak ele aldık.

6183 sayılı kanunun 9 uncu maddesi genel olarak ihtiyati haczi ve VUK 344 madde gereğince vergi ziyai cezası kesilmesini gerektiren halleri, 359 maddesi ile bunların salınması için istenecek teminatın nasıl, ne tutarda ve ne şekilde isteneceğini anlatmaktadır. Bu konuda biraz açıklama yapalım.

Yukarıda belirtilen söz konusu Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri: A Sıra No:16 Tahsilat Genel Tebliğinin;

a. - 1 inci maddesiyle; vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal etmesinden sonra

b. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 13’üncü maddesinin (1) numaralı bendine göre ihtiyati haciz kararı alınamayacağına yönelik 12.11.2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 27.05.2022 tarihli ve Esas No:2021/6, Karar No:2022/2 sayılı kararı dikkate alınarak uygulamaya yön verecek açıklamalar yapılmıştır.

c. Yani son yapılan düzenleme ile artık ihtiyati haciz uygulanamayan firma veya kurumlara da ihtiyati haciz uygulanabilecektir.

d. Kanunun 22/A maddesindeki yetkiye dayanılarak vadesi geçmiş tüm amme alacaklarının

e. 3 üncü ve 4 üncü maddeleriyle; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetki çerçevesinde, madde kapsamındaki tüm amme alacakları haciz kapsamına alınmıştır.

f. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince aranılması gereken vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin harcama birimlerince de aranılabileceği ve harcama birimlerince belgenin aranılması halinde geçerlilik süresi de dikkate alınarak bu belgeye göre muhasebe birimlerince ödeme yapılabileceğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

g. Yetkili memurlarca incelenen miktar üzerinden teminat istenebilecektir.

h. Türkiye’de bulunmayan amme borçlusundan da gerekli görüldüğü takdirde teminat istenebilecektir.

Teminat olarak kabul edilebilecektir:

1. Para,

2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri.

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde 15 noksanıyla değerlendirilir.",

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

6– Kanunun 10 uncu maddesine göre teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilirler. Şahsi kefalet tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur. Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır. Amme alacağını ödeyen kefile buna dair bir belge verilir.

7. Kanunun 12. Maddesine göre Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan eşya ve malzeme 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 270, 271 inci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmündedir. Noterden tasdikli icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin demirbaşı olarak kayıtlı eşya ve malzemesi ile otel, han ve pansiyonlardaki misafir ve kiracıların kendilerine ait eşyaları bu hükümden hariçtir.

8. En büyük mahalli memurun kararıyla ihtiyati haciz uygulanabilecektir.9. İhtiyaten haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut tahsil dairesinin bulunduğu mahalde ikametgah sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartıyla borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir.