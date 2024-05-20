Çin‘in Nisan ayındaki birincil alüminyum üretimi, Çin‘de ve küresel olarak artan fiyatların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 7,2 arttı.

Devlet tarafından işletilen Şili Bakır Komisyonu‘nun (Cochilco) Teknik Başkanı, kurumun bakır fiyatı görünümünü yakında revize edeceğini ve bunun önceki tahminden önemli ölçüde daha yüksek olacağını söyledi.

Cochilco‘nun araştırma başkanı Patricia Gamboa, bakır fiyatı projeksiyonuna ilişkin yapılacak incelemenin son hesaplamayla karşılaştırıldığında "önemli" olacağını belirtti.

Enerji dönüşümüne ve elektrikli araçlara olan talebin artması nedeniyle bakır fiyat tahminleri artıyor, arz ise durgun görünüyor.

Başkan Yardımcısı Joaquin Morales gazetecilere verdiği demeçte, Cochilco‘nun ileriye dönük olarak bakır fiyatlarının nasıl gelişeceği konusunda "orta derecede iyimser" olduğunu söyledi.

Ocak ayında Cochilco, 2024 yılına kadar 3,85 dolar/librelik bir fiyat öngörmüştü.

Dakikalar sonra Kongre‘ye yapılan ayrı bir sunumda Maliye Bakanı Mario Marcel, bu yıl için metal fiyatı projeksiyonunda önceki 3,84 dolar/libreden 4,20 dolar/libreye doğru yukarı bir düzeltme yapıldığını sundu.

Ulusal İstatistik Bürosu‘nun (NBS) verilerine göre, Çin Nisan ayında 3,58 milyon ton birincil alüminyum üretti.

Hesaplamalara göre, Nisan ayında ortalama günlük üretim, Mart ayındaki 115.806 tona kıyasla 119.333 ton oldu.

Çin‘in temiz enerji sektöründen gelen talebin artacağına dair umutlarının artmasıyla birlikte metal fiyatları Nisan ayında yükseldi.

Doların zayıf olması da fiyatlara destek oldu. NBS verilerine göre, yılın ilk dört ayında Çin, bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 14,24 milyon ton alüminyum üretti.

Nisan ayında bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil 10 demir dışı metalin üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 6,5 milyon tona yükseldi.

Veriler, Ocak-Nisan döneminde üretimin yüzde 7,1 artışla 25,89 milyon tona yükseldiğini gösterdi.

Veriye dahil diğer demir dışı metaller ise kalay, antimon, cıva, magnezyum ve titanyum.