Bakır piyasasında son dönemde oldukça iddialı rakamlar konuşulmaya başladı. Deutsche Bank’ın son tahminine göre bakır fiyatı 2027 yılının ikinci çeyreğinde 22.050 dolar/ton seviyesine kadar çıkabilir. Bankanın 2027 yılı ortalama beklentisinin de yaklaşık 20.900 dolar olması dikkat çekici.

Peki bakırı bu seviyelere taşıyabilecek ne var?

En önemli nedenlerden biri ABD ve Çin’in güçlü şekilde bakır stoklaması. Buna yeni maden yatırımlarının yavaş ilerlemesi ve mevcut madenlerde yaşanabilecek üretim sorunları da ekleniyor. Diğer tarafta elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve özellikle yapay zekâ yatırımlarıyla büyüyen veri merkezleri bakır talebini artırmaya devam ediyor.

Kısacası dünya daha fazla bakıra ihtiyaç duyarken, arzın aynı hızda artırılması kolay görünmüyor.

Ancak 22.000 dolar kesin bir fiyat hedefi değil. Piyasada daha düşük fiyat bekleyen önemli kuruluşlar da bulunuyor. Bu nedenle 22.000 doları kesin gerçekleşecek bir seviye olarak değil, arz sıkışıklığının devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek güçlü bir senaryo olarak değerlendirmek gerekiyor.