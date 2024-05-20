Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulmuş bir dernektir. O günden bugüne mesleğimiz konusunda sayısız toplantı ve hizmetleri olmuştur. En son 13 Mayıs 2024 tarihinde “Sürdürebilirliğin Geleceği ve Muhasebe Uygulamaları" konulu XI. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi’ni, İYMM Odası Sezai Onaral Toplantı Salonu’nda gerçekleştirmiştir.

Kongreden bir resmi, yazıma alıyorum. Kongre 4 oturum halinde gerçekleşmiştir. Yapılan konuşmaları şu şekilde sayabiliriz.

• Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği - (TMUD) Başkanı Ahmet Kartal

• TÜRMOB Genel Saymanı İçin Prof. Dr. Cemal İbiş

• Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker

• Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Başkanı Hasan Özçelik

• Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur

Ana Konuşmacı; Prof. Dr. Güler Aras "Sürdürülebilirliğin Geleceği" Konusunda sunumunu yapmıştır. Bu arada YMM Bülent Doğu, kongrenin her anında ortada idi tıpkı Atom karınca gibi.

İlk oturum başkanı İstanbul YMM Oda Başkanı Vahap Adıyaman, "Küresel Muhasebe ve Sürdürülebilirlik" konusundaki sunumunu gerçekleştirmesi için IFAC Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arıak Tuna Boylu'ya söz verdi. Sırasıyla Prof. Dr. Yakup Selvi, “Sürdürülebilirlik raporlama standartları ve muhasebe uygulamalarına etkileri”, KGK Uzmanı Selvi Kılıç Er, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları konusunda sunum yaptılar.

İkinci oturumda Oturum Başkanı Mazars, Denge Yönetim Kurulu Başkanı Leon Coşkun oldu. Prof. Dr. İdil Kaya, “Şirketlerin Çevresel ve Sosyal Risklere Duyarlılığı”, Deloitte Türkiye firmasından Murat Günaydın “Sürdürülebilirlik uygulamalarının işletme stratejilerine etkileri”, EY firmasından Zeynep Okuyan “Çevresel, sosyal ve yönetişim göstergelerinde güvence denetimi”, üçüncü oturumda Doç. Dr. İpek Türker “Sürdürülebilirlik üzerine kavramsal bir değerlendirme”, İşletme Fakültesinden Dr. Arif Ayluçtarhan da bu konuda sunum yaptı.

Vergi Müfettişleri Hasan Kiraz ve Merve Köse, Karbon vergisi teorisi, kapsamı ve Türkiye’de uygulanabilirliği, emisyon ticaret sistemi ve sınırda karbon düzenleme mekanizması konusunda sunum yaptılar. Uyumsoft’tan Arif Erhan Öcal Mali Müşavir Ekosistemi konusunda açıklamalar yaptı.

4. oturumda, oturum başkanı Ahmet Kartal idi. Trasta Esg danışmanlık A.Ş’den Dr. Kemaleddin Dilbaz Sürdürülebilirlik performans analizi, ESG ve sürdürülebilirlik konularına ilişkin hukuk ve uyum perspektifi konusunda bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Çağrı Aksoy Hazır UFRS Sürdürülebilirlik açıklama standartları ile Avrupa Sürdürülebilirlik raporlama standartları karşılaştırması konulu güzel sunumunu yaptı.

Son olarak özellikle çok takdir ettiğim bana göre çok genç olan fakat bilgi, takip ve araştırma konusunda çok çalışan YMM Olcay Er, Yeşil dönüşüm destekleri konusunu işledi.

Bu yazımda bir şekilde kongrenin programını da vermiş oldum. Meslektaşlarıma bu tip toplantıları yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum.

Yakında sürdürülebilirlik konusu çok ama çok önemli olacak. İşletme sahipleri ve ihracatçılar açısından karbon vergisi, hesabı, Türkiye’de uygulanabilirliği daha da önemli hale gelecek.

Kısaca kongre ile ilgili bilgilendirme yapmak istedim.

Önemli bir kongre idi, gerek meslektaşlar, gerekse iş aleminin bu tip toplantıları kesinlikle takip etmesi gerekir. Bu arada sürç-ü lisan ettikse affola.