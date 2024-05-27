Bu aralar üstüne bastırarak durduğum konu, markanın tescilden sonra 5 yıl boyunca kullanımı. Markasını kullanmayanlar için iptal talebinde bulunulabileceği gibi, sizin de markanızı kullanmadığınız öne sürülerek iptali talep edilebilir. Kanun, markanın ciddi şekilde kullanımını istemektedir. Ufak tefek kullanılıyormuş gibi gösterilen belgeleri ve verileri, ciddi kullanım olmaması gerekçesiyle kabul etmemektedir.

Tescilden sonra 5 yıl süre ile kullanılmayan markaların iptal edilebileceğinden bahsetmiştik. Tescilden sonra kullanılmasına rağmen sonradan kullanıma ara verilen markalar için bu süre, ara verildikten sonra 5 yıl kullanılıp kullanılmamasıdır. Belirli yıl aralıklarla kullanılan markalarda kullanılmayan zamanlar birleştirilemez. Markanın 5 yıl boyunca kesintisiz olarak kullanılmaması gerekir.

Markanın 10. yılında yenilenmesi kullanıldığını göstermez.

Markanın 3. kişilere devir edilmesi markanın ticari faaliyetini gösterir fakat kullanıma kanıt değildir.

Marka için yapılan lisans anlaşması, markanın kullanımının bir göstergesi olabilir. Ancak lisansın fiili olarak uygulanıp uygulanmadığı, yani lisans alan tarafın markayı gerçekten kullanıp kullanmadığı önemlidir. Bu nedenle lisans anlaşmasının yanı sıra, lisans alanın markayı nasıl kullandığını gösteren ek belgeler de kullanımın ispatı için sunulmalıdır.

İthalat yapmak, markanın kullanıldığını gösterebilecek bir faaliyet olarak değerlendirilir. İthal edilen ürünler, markanın ticari olarak kullanıldığını ve piyasada aktif olduğunu gösterebilir.

Markaya ait bir internet sitesinin veya sosyal medyasının olması, markanın kullanıldığını kanıtlamaz.

Marka sahibine markayı kullanmamasından dolayı iptal talebi yapılması durumunda; markayı ürettiği, sattığı, pazarlamasını ve reklamını yaptığı, ithalatını veya ihracatını yaptığını gösterir belgeler sunması istenir. Bu 5 yıla ait gelen giden fatura, irsaliyeler olabildiği gibi, reklam harcamaları, verilen ilan görüntüleri, kataloglar, alınan ödüller olabilir. Her biri markanın kullanımını güçlendirici belgeler olarak sunulur.

Her ne kadar markanın kullanımının başvuru sahibi tarafından yapılmış olması istense de lisans durumlarında lisans sözleşmesi ve lisans alanın markayı kullandığına dair yine aynı belgeleri sunması gerekecektir.

Ürün satışlarının gözüktüğü faturaların sunulmasında, ürüne göre görüşte değişecektir. Tel toka üreten bir firmanın binlerce adet satışını gösterecek belgeye ihtiyaç duyarken, makine üreten bir firmanın 10 tane için fatura kesmiş olması veya bir uçak üreten firmanın 1 adet fatura kesmiş olması yeterli görülecektir.

Özellikle çok sınıflı yapılan başvurularda, sadece ticari faaliyette bulunduğunu gösterir ürünler için tescil devam ederken, üretildiği veya faaliyet gösterdiği kanıtlanamayan hizmetler için marka iptal edilecek ve koruyuculuğu kalkacaktır. Markanın ciddi anlamda kullanımı beklentisi buradan çıkmıştır. Ürünün ve hizmetin yapısına göre o sektörün gereklerini yerine getirecek şekilde kullanılması zorunludur.

10 ocakta değişen markayı kullanma zorunluluğunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na aktarılması kararının henüz bir sonucunu görmedik. Ne kadar başvuru olacak, süre ne kadar zamanda bitecek, süreç nasıl ilerleyecek hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama siz bu arada markanızı kullanıp kullanmadığınızı bir kontrol edin derim. İyi haftalar.